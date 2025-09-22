元フジアナ・渡邊渚、手作りケーキにネット衝撃「お店みたい」「綺麗」「最高」 3種類すべてハイクオリティ
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が22日までにインスタグラムを更新。手作りケーキを3種類披露した。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表。その後、SNS投稿の数々が注目を集めている。
今回は、2回に分けて手作りケーキを披露。1回目には「ケーキ作りは得意 この日は小麦・乳製品不使用で、スポンジは米粉、ホイップは豆乳クリームで代用しました。これならみんな心配なく食べられるねー！ クリーム塗っている時間が大好きで、またすぐ作りたくなる。。。」と紹介。2回目は「1枚目はラズベリームースのケーキ。2枚目はヘーゼルナッツのケーキ。先生に教えてもらったから、とーっても綺麗にできた この2つは小麦粉と乳製品使って作りました」と2種類のケーキを見せた。
ネット上では「お店みたい」「綺麗」「最高」など称賛の声が寄せられている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
