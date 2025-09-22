サンコーは、履くだけで足元を温める「どこでも床暖スリッパ」を2025年9月22日に発売しました。男女兼用サイズ（25〜30cm）で、カラーはブルーとグレーの2色。実売価格は4980円（税込）。

「どこでも床暖スリッパ」

記事のポイント キッチンやトイレ、ランドリールームなど暖房器具や床暖房の無い部屋でも、足元を温められるヒーター内蔵のスリッパ。モバイルバッテリーを用意すれば、場所を選ばずどこでも使えます。

本製品はモバイルバッテリーで使えるヒーター搭載のあったかスリッパです。底面にヒーターを搭載。お手持ちのモバイルバッテリーで使えるUSB式で、本体上部のUSBケーブルをモバイルバッテリーにつなげばOK。

ポケット付きでモバイルバッテリーを収納したままコードレス感覚で歩くことができます。5000mAhのモバイルバッテリーで最大約17時間稼働（弱モード時）します。

外側のスイッチ部分を押すことで3段階の温度切り替えが可能（高約55度／中約50度／低45度）。付属のケーブルでUSBACコンセントなどから直接電源を取って使うこともできます。

あたたかなフリース素材を採用。汚れたら洗濯機で洗濯可能なので、いつでも清潔に使えます。足底は滑り止め加工が施されています。

暖房器具やホットカーペットが無い所での作業や家事などに便利な、“床暖房”感覚のスリッパです。

サンコー 「どこでも床暖スリッパ」 発売日：2025年9月22日 実売価格：4980円（税込）

