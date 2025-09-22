ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage、5大企画決定！ テニミュキッズのキャラビジュも解禁
10月3日より上演されるミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageより、公演名にちなんだ5大企画が発表された。併せて、テニミュキッズ4名のキャラクタービジュアルも公開された。
【写真】5大企画のラッピングバス、コラボビジュアル 越前リョーマ役・今牧輝琉のメッセージも！
5大企画の1つ目は「4つはストーリー。新テニミュカンパニーが挑む、各公演地で少しずつ異なるストーリー展開。東京・大阪・岐阜・東京凱旋公演用の4パターンの脚本で、これまでにない新テニミュを届ける。
2つ目は「公演替わりナンバー」。それぞれの公演地でしか聴けない限定楽曲を予定。東京公演・大阪＆岐阜公演・東京凱旋公演での全3曲を公演地替わりで披露。いつどこで誰が歌うのか、本番に期待が高まる。
3つ目は「ロンドンバス新テニミュラッピング」。新テニミュ仕様にラッピングされた2階建てロンドンバスが登場。東京公演期間中に都内近郊を走行予定だ。
4つめは「コラボ」。新テニミュと2つのコラボが決定。スキンケアブランド「IHADA（イハダ）」が新テニミュのキャストを応援。キャストからのメッセージ動画やプレゼントキャンペーン、劇場ロビー展示などを実施予定だ。さらに、「TAG LIVE LABEL」とのコラボで、オリジナルラベルのウーロン茶缶が登場。新テニミュならではのデザインが楽しめる。劇場にも特設自販機を設置予定。
5つ目は「平日限定撮影タイム実施」。平日スペシャル企画として、サービスナンバー内にて「スマホで撮影タイム」の実施が決定。携帯やスマートフォンでの写真・動画撮影OKの時間を設ける。
ミュージカル『テニスの王子様』The Fifth Stageは、東京・Kanadevia Hallにて10月3〜13日、大阪・SkyシアターMBSにて10月18〜26日、岐阜・K土岐市文化プラザ サンホールにて10月31日〜11月2日上演。11月7〜16日までKanadevia Hallにて東京凱旋公演を上演。
