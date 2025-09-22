「短すぎるのは、、（汗）」→【50代】にハマる♡「大人ショートボブ」

自分らしいおしゃれを楽しみたい50代に、「大人ショートボブ」がおすすめです。ショートヘアのような清潔感がありながら、程よい長さを残すことで、上品さと個性を両立できそう。今回は、大人女性にぴったりなショートボブをピックアップ。秋のファッションとも好相性で、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるかも。

大人女性のナチュラルな魅力たっぷり

@rico_salonさんが、「お首が綺麗に見えるショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。ボリュームのあるトップと、すっきりとした襟足のメリハリがポイントです。クセを活かした仕上がりが、大人女性のナチュラルな魅力を引き出してくれるかも。

女性らしさをキープしつつ洗練された印象に

こちらは、サイドを残して女性らしさを際立たせたショートボブ。襟足をすっきりと揃えることで、洗練された印象に仕上がっています。@kzs_hairさんは、「年齢関係なく“自分を楽しむ”ためにまずはヘアから」とコメント。ヘアスタイルで毎日の気分もあがりそうです。

明るめカラーで若々しさアップ

毛先を直線的にそろえ、キリリとした凛々しさを醸し出すコンパクトなボブは、カラーリングで柔らかさをプラスするとちょうど良いバランスになりそう。@miiika241さんも、「ブリーチなしで明るく柔らかく」とコメントを添えています。明るめのベージュ系カラーで、若々しい印象も演出できそうです。

大人にぴったりな立体感のあるカラー

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「大人女性におすすめ」と提案しているヘアスタイル。細かなハイライトによってヘアスタイルに立体感がプラスされ、洗練された雰囲気に仕上がっています。立体感のあるハイライトは、白髪を自然に馴染ませたい人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@kzs_hair様、@miiika241様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri