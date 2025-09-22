バンダイ キャンディ事業部が、バンダイのデジタル携帯ペット「たまごっち」をモチーフにした「たまごっち まんまる焼き」を、9月23日から全国のファミリーマートで発売します。

焼き印は全9種

「まんまる焼き」は、クリーム入り今川焼き（直径約65ミリ）にオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。

2024年に販売され、好評だったという「たまごっち まんまる焼き」は、茶色の“もちもち”生地の今川焼きの表面に、初代「たまごっち」のドット絵の焼き印が押された商品。焼き印は全9種で、中はミルク味のクリーム入りです。

パッケージデザインは「たまごっち本体デザイン」「UFOデザイン」「まんまる焼きクッキングデザイン」の全3種、付属のオリジナルデザインシールは全9種です。パッケージとシールの一部は1990年代当時、たまごっち本体のパッケージをデザインしていたデザイナーの描き下ろしイラストが使用された、「まんまる焼き」限定の特別なデザインとなっています。

価格は250円（税込み）。全国のファミリーマート（約1万6300店舗。一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーで販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。