自民党総裁選挙が22日告示され、候補者5人による選挙戦がスタートしました。番組ではYBCアプリでアンケートを実施しました。質問は「次期自民党総裁にふさわしいのは？」、その結果を紹介していきます。



回答は1678人からお寄せいただきました。

最も多かったのは小泉進次郎さんで36％次いで、高市早苗さんが24％と小泉さんが抜け出す結果となりました。2人のあとに林さん、茂木さん、小林さんと続いています。

一方、「いない」と回答した人が23％となりました。

それでは、回答の結果を詳しく見ていきます。

小泉さんは、50代から70代からの支持が特に多い結果でした。また、女性からの支持を多く得ています。

続いて、小泉さんを支持する人の声を紹介します。

酒田市の30代の女性は「若い考え・行動力が見える。問題を後回しにしない姿に期待が持てる」。

米沢市の50代の女性は「備蓄米放出の際の、行動力を評価したい」。

山辺町の60代の男性は「古い自民党を変えてくれそう」。

世代交代とスピード感を求める意見が多く寄せられました。





続いて、高市さんは、他の候補者と比べると30代・40代の支持が多く集まりました。また、女性より男性からの支持の割合が大きくなっています。高市さんを支持する人の声です。山形市の40代の女性は「女性ならではの視点で新しい政治の舵取りに期待」。大江町の40代の男性は「高市さんの強気な政治に日本を任せてみたい」。高畠町の50代の男性は「今の自民党のイメージを変えてくれそう」。初の女性総理の誕生に期待する声が多く寄せられました。続いて、他の候補者に寄せられた声です。林さんについては、山形市の40代の男性は「官房長官経験もあるので外交もうまくやってくれそう」。酒田市の60代の男性は「国内外の情勢を把握していて対応できる人だと思う」。山形市の40代の女性は「小泉さんにやってほしいがもう少し経験を積んでから。現段階では林さんが良い」。林さんの重要ポスト経験を評価する声が寄せられています。茂木さんについては、新庄市の40代の女性は「長年の経験を生かしてくれそう」。山形市の60代の男性は「トランプ大統領との交渉は茂木さんにしかできない」。そして、小林さんについては、長井市の60代の女性は「汚れのない、新しい自民党を作ってほしい」。鶴岡市の40代の男性は「強いて言えば、消去法」との声もありました。今回のアンケートで最も支持が多かった小泉さんについては、若さ・世代交代に期待する声が多い一方、小泉さんには早すぎるという意見も多く見られました。ところで今回のアプリアンケートでは全体の23％、およそ4分の1の方が「次期総裁にふさわしい人はいない」と回答しました。その理由について、鶴岡市の20代の男性は「誰がなっても同じ」。酒田市の40代の男性は「もう少し石破さんに続けてほしかった」。山形市の60代の女性からは「総裁選だけのパフォーマンス。長続きしないのでは」と今の自民党、政界に対する厳しい意見も寄せられました。