「次期自民党総裁にふさわしいのは」 山形県内でアンケート 最多は小泉進次郎さん
自民党総裁選挙が22日告示され、候補者5人による選挙戦がスタートしました。番組ではYBCアプリでアンケートを実施しました。質問は「次期自民党総裁にふさわしいのは？」、その結果を紹介していきます。
回答は1678人からお寄せいただきました。
最も多かったのは小泉進次郎さんで36％次いで、高市早苗さんが24％と小泉さんが抜け出す結果となりました。2人のあとに林さん、茂木さん、小林さんと続いています。
一方、「いない」と回答した人が23％となりました。
それでは、回答の結果を詳しく見ていきます。
小泉さんは、50代から70代からの支持が特に多い結果でした。また、女性からの支持を多く得ています。
続いて、小泉さんを支持する人の声を紹介します。
酒田市の30代の女性は「若い考え・行動力が見える。問題を後回しにしない姿に期待が持てる」。
米沢市の50代の女性は「備蓄米放出の際の、行動力を評価したい」。
山辺町の60代の男性は「古い自民党を変えてくれそう」。
世代交代とスピード感を求める意見が多く寄せられました。
高市さんを支持する人の声です。
山形市の40代の女性は「女性ならではの視点で新しい政治の舵取りに期待」。
大江町の40代の男性は「高市さんの強気な政治に日本を任せてみたい」。
高畠町の50代の男性は「今の自民党のイメージを変えてくれそう」。
初の女性総理の誕生に期待する声が多く寄せられました。
続いて、他の候補者に寄せられた声です。
林さんについては、山形市の40代の男性は「官房長官経験もあるので外交もうまくやってくれそう」。
酒田市の60代の男性は「国内外の情勢を把握していて対応できる人だと思う」。
山形市の40代の女性は「小泉さんにやってほしいがもう少し経験を積んでから。現段階では林さんが良い」。林さんの重要ポスト経験を評価する声が寄せられています。
茂木さんについては、新庄市の40代の女性は「長年の経験を生かしてくれそう」。
山形市の60代の男性は「トランプ大統領との交渉は茂木さんにしかできない」。
そして、小林さんについては、長井市の60代の女性は「汚れのない、新しい自民党を作ってほしい」。鶴岡市の40代の男性は「強いて言えば、消去法」との声もありました。
今回のアンケートで最も支持が多かった小泉さんについては、若さ・世代交代に期待する声が多い一方、小泉さんには早すぎるという意見も多く見られました。
ところで今回のアプリアンケートでは全体の23％、およそ4分の1の方が「次期総裁にふさわしい人はいない」と回答しました。
その理由について、鶴岡市の20代の男性は「誰がなっても同じ」。
酒田市の40代の男性は「もう少し石破さんに続けてほしかった」。
山形市の60代の女性からは「総裁選だけのパフォーマンス。長続きしないのでは」と今の自民党、政界に対する厳しい意見も寄せられました。