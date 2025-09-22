いつも通りの時間に登庁した田久保市長。



Q.「きょう市議選の説明会がありますが何人擁立するのを決めましたか？田久保市長」

（伊東市 田久保 真紀 市長）「…」



22日も固く口を閉ざし市長室に入っていきました。





自身の学歴詐称疑惑が発端となり議会を解散したことで行われる静岡･伊東市議選。22日、市役所で行われていたのは…。



（立候補予定者説明会 司会）

「続きまして選挙運動に関する注意点に関しまして」





市議選の立候補予定者への説明会。会場には、立候補を予定している候補者本人や代理人など現職、新人 計35の陣営が参加しました。（立候補予定者）「もともと町おこしということで、近隣の人たち。今の町内とか、自治会が機能してないのも多かったので、そういうことを含めて自分が町おこしの一人として、大きな場所でみなさんに訴えたいなと思ったのがきっかけです」中には、こんな理由の人も。（立候補予定者）「この伊東市政を正常化するため、今の田久保市長にNOを突きつけるため立候補します。止まっている市政、これはしっかり不信任決議は賛成させていただいて、そのあともしっかり未来のために動きたいと思ったので、立候補しようと考えた」定数20の議席を争う伊東市議選。新たな市議会となってから田久保市長の不信任決議案の再可決を阻止するためには、田久保市長は、自分を支持するいわゆる“田久保派”を7人当選させる必要があります。22日の会場には…。（記者）「この会場には田久保派の陣営の姿も確認できます」田久保市長に近いとみられる6つの陣営の姿が確認できました。また、これまでの取材で、この6陣営のほかに、市長を支持する1陣営があるとみられ、計7人が出馬する見通しです。