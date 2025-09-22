ËüÇî²Ö²Ð¡¢²áµî¤Ë¤âÉé½ý¼Ô¡¡¶¨²ñ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²´ð½à¸«Ä¾¤·
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ÎÇËÊÒ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï22Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Ç¤âÂ¾¤Ë3¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âµßµÞÈÂÁ÷¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Î¹â²Ê½ßÉû»öÌ³ÁíÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î´ð½à¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Ï²ñ¾ì³¤Â¦¤Î¸î´ß¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤È¤Îµ÷Î¥¤ÏºÇÃ»300¥á¡¼¥È¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÉ÷Â®8¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï²ñ¾ìÊý¸þ¤Ë¿á¤¯ÆîÉ÷¤¬6¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢Èæ³ÓÅªÂç·¿¤Î8¹æ¡¢10¹æ¶Ì¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡£
¡¡20ÆüÌë¡¢²ñ¾ìÆîÂ¦¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥¶¡×ÉÕ¶á¤Ç´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå½÷À¤¬Éé½ý¡¢»æÀ½¤ÎÇËÊÒ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²Ö²Ð¤Ï25Æü°Ê¹ß¡¢10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤Þ¤ÇËèÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£