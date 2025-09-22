TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。
オフショット公開しました。
 

倖田來未


倖田來未さんは「ライブリハーサル」と綴ると、数枚の写真をアップ。

投稿された画像では、倖田來未さんとスタッフがスタジオの中で、ダンスの振りを合わせる姿などが見て取れます。
 



この投稿にファンからは「何その振り付け〜っ　きゃわい過ぎて悶絶関係」・「リハーサルお疲れ様です❤❤　うさぎポーズ？可愛すぎなんですけど？！？！❤❤❤　なんですかそれは！！！」・「フリ可愛いーー❤❤　来月楽しみすぎ！！！」・「ハートの振り付け　なんの曲かな　あぁ〜来月久々にくぅちゃんの生歌　聴けるのが楽しみすぎてやばいです」などの反響が寄せられています。
 



倖田來未さんはアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」を10月〜控えています。
 



【担当：芸能情報ステーション】