歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショット公開しました。



倖田來未さんは「ライブリハーサル」と綴ると、数枚の写真をアップ。



投稿された画像では、倖田來未さんとスタッフがスタジオの中で、ダンスの振りを合わせる姿などが見て取れます。







この投稿にファンからは「何その振り付け〜っ きゃわい過ぎて悶絶関係」・「リハーサルお疲れ様です❤❤ うさぎポーズ？可愛すぎなんですけど？！？！❤❤❤ なんですかそれは！！！」・「フリ可愛いーー❤❤ 来月楽しみすぎ！！！」・「ハートの振り付け なんの曲かな あぁ〜来月久々にくぅちゃんの生歌 聴けるのが楽しみすぎてやばいです」などの反響が寄せられています。







倖田來未さんはアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」を10月〜控えています。







