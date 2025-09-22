きょうは全国的に晴れて秋らしい空気に包まれました。東京の最高気温は、きのうより4℃以上低く26.8℃と、一気に過ごしやすくなりました。あすの秋分の日も、日本列島は高気圧に覆われるため、東日本と北日本は晴れて行楽日和となるでしょう。一方、西日本は、高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、雨が降る見込みです。

九州では今夜から雨が降り始めるでしょう。あすの未明から明け方にかけても、雨の中心は九州となりそうです。あすの朝には、中国や四国にも雨の範囲が広がり、宮崎には局地的に活発な雨雲が流れ込むおそれがあります。その後も次第に雨雲は西に移動し、午後には近畿にも雨雲がかかってくるでしょう。夜は雨の範囲が狭くなりますが、宮崎には再び活発な雨雲が流れ込む可能性があります。九州を中心に雨量が多くなるおそれがありますので、雨の降り方にご注意ください。

あすの各地の予想最高気温は、広く30℃を下回るでしょう。

札幌 ：23℃ 釧路 ：21℃

青森 ：25℃ 盛岡 ：25℃

仙台 ：25℃ 新潟 ：28℃

長野 ：25℃ 金沢 ：28℃

名古屋：28℃ 東京 ：27℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：25℃

広島 ：25℃ 松江 ：26℃

高知 ：29℃ 福岡 ：28℃

鹿児島：32℃ 那覇 ：33℃

晴れる東日本と北日本では、あすも過ごしやすくなりそうです。ただ、朝晩は少しひんやりと感じられそうですので、念のため1枚羽織るものがあると安心でしょう。

現在、日本の南の海上には、2つの台風が発生しています。台風18号は、沖縄からは離れて進む見込みですが、先島諸島では、あすにかけて大しけとなる所がありそうです。うねりを伴った高波に警戒してください。台風19号は、動きが遅く、まだ進路がはっきりと定まっていません。今後の情報にご注意ください。

25日（木）は、発達する低気圧の影響で、北日本を中心に大荒れの天気となるおそれがあります。その後、26日（金）・27日（土）は全国的に晴れそうですが、暑さも戻ってきます。26日（金）の予想最高気温は、東京で32℃、名古屋では34℃と猛暑日一歩手前まで上がる見込みです。季節の変わり目、気温のアップダウンが激しくなりますので、体調管理にご注意ください。