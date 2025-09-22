徳島で染め物といえばもちろん「藍」ですが、三好市井川町に希少な古代染料、「日本茜」が自生しているのをご存じでしょうか。



その「日本茜」を活用して、地域を活性化しようと活動している人がいます。



その取り組みに迫りました。



（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「茜は染まるのがはやいんです」

「絶えず動かすっていうことが大事で、時間が経つとムラが出来ちゃうので」

「さっと入れたら早く動かすっていうのがやり方ですね」

「綺麗ですね。良く染まっていると思います」

■夕焼け色に染まる

夕焼けのように真っ赤に染まる茜染め。



日本での歴史は縄文時代にまでさかのぼると言われています。



しかし、現代では茜染めには「西洋茜」が使われることがほとんど。



そんな中、三好市には日本古来の希少な「日本茜」が自生しているんです。

■日本茜に魅せられた男性

そんな「日本茜」に魅せられた人がいます。



西村宏昭さん、71歳。



6年前から「日本茜」の保護や普及活動に取り組み、4年前、茜染めの文化を世に広めようと、仲間と「阿波あかね会」を立ち上げました。



こちらは西村さんが「日本茜」で染め上げたドレスです。



なんとも言えない風合いが、気品さえ漂わせる一枚です。



この独特の色彩が、「西洋茜」とは違う「日本茜」の特徴なんだそうです。



ほかにも着物作家との共同作品や、オブジェなども。



（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「赤なんだけど黄色が入っていたり、青が入ってたり、茶色が入ってたり、いろんな色が入っていて全体的に柔らかい」



地元出身の西村さんは、かつて関西で建築構造の研究者として活躍していましたが、7年前に引退して帰郷。



たまたま近所の人に聞いて「日本茜」の存在を知りました。



（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「みなさん知っているんです。この辺の地域の人、邪魔な草ねって」

「どうして邪魔かっていうと、切っても切っても多年草なんで何度も出てくるんです」

「日当たりが好きな植物で、茶畑によく生えている」

■地元高校生が人形浄瑠璃の衣装再現

この日、池田高校三好校の生徒たちが西村さんの畑にやってきました。



（人形浄瑠璃）

「トトさんの名は十郎兵…」



彼らはいま授業の一環で、人形浄瑠璃に使われる伝統的な衣装の再現に取り組んでいます。



作るのは『傾城阿波の鳴門』、お鶴の衣装。



衣装の一部を、日本古来の「日本茜」を使って染め上げます。



そのため「日本茜」の栽培から、西村さんの協力を仰ぎます。



（池田高校三好校の生徒）

「入った、いけた、もう一回もう一回、いけ、もう少し奥、土が柔らかい」



染め物めに使うのは、茜の根っこの部分。



根が赤いから、茜といわれます。



収穫した茜の根を乾かすと、うすい赤色から濃い赤色に変化します。



これが、あの鮮やかな色のもととなるのです。



池田高校三好校では2024年、落人伝説が残る平家の赤旗を茜染めで再現しました。



こうした取り組みは、3年ほど前から行われています。



きっかけはもちろん、西村さんの存在です。



（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「媒染液に着けます」





色を定着させるため、ミョウバンの媒染液に10分ほど浸したら「日本茜」を煮詰めた染料に布を漬け、火を掛けながら回します。



回数を重ねるほど、濃い赤色になっていくんだそうです。



この日は、二回目の染色。



果たして上手く染まったんでしょうか？



（池田高校三好校の生徒）

「いいんちゃうん、見てください、どんな感じですか」



（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「まあまあええな、良く染まったんちゃう」

「これと比べてみい。横においてみ、ええんちゃう」





（記者）

「思ったように茜色に染まりました？」



（池田高校三好校の生徒）

「少し薄いかなとは感じるけど、発色よく染まってくれたと感じる」



無事鮮やかな、茜色に染まりました。



浄瑠璃の衣装に使えそうです。



（池田高校三好校の生徒）

「実際に使っていただいて、貴重な茜の魅力をもっといろんな人に知ってほしい」

■「ジャパン・レッド」と呼ばれる日まで

（阿波あかね会・西村宏昭さん）

「赤い色は生命の色なんですよね」

「日本人がずっと昔、愛していた色が自分の目の前にあるんだなという感覚」

「できるだけ広めて、みなさんに知ってもらいたい。」

藍染めの本場・徳島で、茜染めに挑む西村さん。



いつか「ジャパン・レッド」と呼ばれるその日まで。