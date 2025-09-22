『やなぎなぎ color palette 〜2025 Clear〜』ツアーファイナルの東京公演で22曲を熱唱

『やなぎなぎ color palette 〜2025 Clear〜』が2025年9月20日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで千秋楽を迎えた。ライフワークとして毎年のように開催しているコンセプチュアルライブで、これまでもさまざまな“色”をモチーフとした選曲や演出で楽しませてきたこのライブ、今回のテーマカラーは大胆にも“Clear”＝“透明”だった。2時間で22曲を歌うまさにベスト・オブ・ベストなライブが展開された。

暗転後まもなく登場し、イントロのクワイアが響き渡ると会場は総立ちとなった。赤いライトに照らされて歌われた「オラリオン」は2023年の『color palette 〜2023 Red〜』で歌われた、さまざまな箇所に和楽器アレンジが盛り込まれたもので、ボルテージの高いオープニングとなった。続いては紫色のライトが照らされ、ファンキーなギターサウンドに乗せてハイトーンを響かせる「ファラウェイ・ハイウェイ」、ピンクに照らされアップテンポなロックチューンの「over and over」と、楽曲ごとにさまざまな色の演出をステージから見せ、スクリーンには各年に開催された“color palette”のロゴと色が掲示される。今回の“color palette”ツアーは“Clear”と銘打っており、実際に“透明”をモチーフとした楽曲も後半に登場したが、何にでもなれるこの色の特性を活かし、過去の様々な“color palette”からのハイライトを再現する内容になっている。これには音楽活動20周年を迎え、活動を第2期に進めるにあたり、一旦”リセット”の意味もあったという。ファンにとっては、当時の当日限りだったアレンジを再現してくれたことも含め、貴重な機会であるとともにベスト・オブ・ベストな選曲といえる。

ステージングは10曲目の「色覚醒」まで約50分間ノンストップで進み、MCでは「今日だけの特別な素敵な色を一緒に作っていけたら」と挨拶。4月にリリースされたTVアニメ『小市民シリーズ』第2期EDテーマ「SugaRiddle」から、「ラテラリティ」、「can cry」の3曲は特にハードな楽曲のゾーン。バンマスのドラムとやなぎなぎの力強い歌声が相互に高め合い、プロフェッショナル同士の心地よい緊張感を堪能できる時間を過ごさせてくれた。“color palette”恒例のカバー曲コーナーで歌ったのは坂本真綾の「CLEAR」（『カードキャプターさくら クリアカード編』OP）。まさにクリアなサビからグルーヴ感あるベースに乗った爽快なハイトーンを効かせてくれた。つづく“透明”をテーマとした数々の楽曲の歌いこなしも、やなぎなぎの持つイノセントでクリアなハイトーンと相性が良く、ハイライトと言えるシーンが何度もおとずれるなか、あっという間にステージは終盤。「皆さんが来てくださったお陰で、東京公演だけの特別な色になったと思います。“color palette”に色を乗せてくださった皆さん、本当にありがとうございます」と挨拶した。夏の透明感のある「ビードロ模様」が流れると、会場は改めて総立ちとなり、クラップに包まれるなかやなぎなぎは温かな声で歌い、ステージ上ではステップをしたり、左右の端まで行ったりし、最後は大きく手を上げて手を振り、小さくジャンプ。いっぱいの充実感を体で表現した。

アンコールではツアーTシャツに着替えて登場し、ライブの締めくくりの定番である「You can count on me」を歌い、元気にステージを駆け回る。何度もコール＆レスポンスが行われたり、バンドメンバーによるソロ回しも行われたりと、会場はすっかり祝祭感溢れた雰囲気に。MCでは、2025年11月2日・3日にビルボードライブ横浜・大阪にて「やなぎなぎ Special Live from 『EN』 to 『ENcore』」が開催されることが、本人から発表された。これは彼女が音楽活動20周年記念して2025年6月にリリースしたセルフリメイクアルバム『ENcore』と、その大元になった自主制作盤『EN』を中心に据えた内容になるという。レアな楽曲を生で披露する貴重なステージになりそうだ。最後のMCでは「次のライブに繋がる曲でもあり、私がデビュー前に作ってずっと大切に歌っている曲。今日、“color palette”で皆さんと作った特別な色を次の世界へ繋げていけるように気持ちを込めて皆さんにお届けしたいと思います」と語り、メジャーデビュー前から歌い続けている「深遠」をピアノ伴奏一本で歌うと、オーディエンスは大きな拍手で答えた。変わらぬアート性の高さを示し、次のライブへのブリッジとした締めくくりの演出。“color palette”のモチベーションの高さを維持したまま、すぐにまた別の趣向のライブで彼女に会える。こんな素敵なタイミングはめったにない。

【セットリスト】

1. オラリオン2. ファラウェイ・ハイウェイ3. over and over4. ユキトキ5. 夜天幕6. クロスロード7. 三つ葉の結びめ8. テトラゴン9. 青のパレード10. 色覚醒11. SugaRiddle12. ラテラリティ13. can cry14. CLEAR（坂本真綾カバー）15. キミミクリ16. 透明の国17. トランスルーセント18. 宝石の生まれるとき19. ビードロ模様アンコール20. You can count on me21. link22. 深遠

【ライブ情報】

やなぎなぎ Special Live from 『EN』 to 『ENcore』

【日時・会場】★2025年11月2日（日）ビルボードライブ横浜1st公演 開場：15:00／開演：16:002nd公演 開場：18:00／開演：19:00

★2025年11月3日（月・祝）ビルボードライブ大阪1st公演 開場：15:00／開演：16:002nd公演 開場：18:00／開演：19:00

【席種】全席指定

【チケット販売】一般販売受付期間：2025年10月10日（金) 14:00〜