マツダの「新型ロータリースポーツ」まもなく登場!? 「RX-7復活!?」な全長4.1m級×1.85m幅の「ちょうどイイサイズ」！ 精悍2シーターコンセプト「アイコニックSP“Ver.2”」公開に期待大！

「JMS2025」で市販化発表!? 夢の「ロータリースポーツ」どうなる？

2025年10月末、東京で「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開催されます。昨年のビジネスショーとは異なり、ショーイヤーの今年は様々なコンセプトモデルが登場し、大いに話題を集めることでしょう。

中でもマツダブースに展示されるであろう、より市販モデルに近づいたロータリースポーツ「ICONIC（アイコニック） SP」の姿には、期待をせずにはいられません。

マツダのロータリースポーツコンセプト「アイコニックSP」“Ver.2”（バージョン2）に期待大！

【画像】超カッコいい！ これがマツダの精悍2シーター「ロータリースポーツ」です！ 画像で見る（30枚以上）

マツダといえばロータリーエンジン。

このように連想する人も、アラフォー世代以上には多いのではないでしょうか。

そんな中、まだまだ若い世代にもロータリーエンジンについて知ってほしいという願いもあってか、2023年秋に開催された「JMS2023」では、新しいロータリースポーツをカタチにしたアイコニックSPが登場しました。

心臓部には、コンパクトSUV「MX-30」に搭載されている「ロータリーEV」ユニットをベースにした、2ローターのロータリーEVシステムを搭載。

プラグインハイブリッド（PHEV）で、水素なども燃料に使えるこのシステムは、最高出力370psを叩きだします。

車両重量は1450kgと、電動スポーツカーとして重量は抑えられている印象。小さければ小さいほど優れたスポーツカーの指標となるパワーウエイトレシオは、3.9という十分すぎる数字です。

ボディサイズは全長4180mm×全幅1850mm×全高1150mmとロー＆ワイドで、マツダの名車「RX-7」を彷彿とさせるスタイルになっています。

また、赤いボディカラーを大切に扱うマツダだからこその選択でしょうか、アイコニックSPのボディカラーは「ヴィオラ・レッド」という特別な色が採用されました。

カラーコンセプトは、「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」というマツダの企業理念を重ねて作ったもの。スペシャルなソリッドカラーを表現するべく、白色の上に赤のカラークリアを27回も重ねて作っています。

ボディプロポーションが楽器のヴィオラのくびれに似ていることも、このカラーネームが付いた由来です。

そして注目すべきは、ヘッドライト。今や市販車ではほとんど見ることができない、リトラクタブルライトを採用しています。

衝突安全性能や空力性能に悪影響となるため敬遠されているリトラクタブルライトですが、市販化の期待もあるアイコニックSPに搭載されたのには、マツダの覚悟も感じられる点。新たなマツダデザインの幕開けとも言えるかもしれません。

またスポーツカーでありながら、日常生活の道具としても機能するのがアイコニックSP。

週末のドライブは、プラグインハイブリッドで航続距離を気にせず安心して楽しめ、グランピングなどのアウトドアユースでは電源供給を、万が一の災害時には1週間以上の家庭で必要な電力を供給できるクルマになっています。

いつの時代も、カーラインナップの中にオープンスポーツカー「ロードスター」を配置し続けてきたマツダ。

昨今のマツダラインナップの中心はSUVですが、スポーツカーで走る楽しさや、ラインナップにおけるスポーツカーの重要性を忘れたことは片時もありません。

そんなマツダだからこそ、往年のマツダファン、ロータリーファン、そしてRX-7ファンを唸らせる、アイコニックSPの市販化も近いはず。

JMS2025では、2023年から“Ver.2”（バージョン2）に進化したアイコニックSPの姿が拝めることを期待せずにはいられません。

アイコニックSP市販化へ向けた大きな課題は価格になりそうですが、マツダならユーザーの期待に応えるプライス設定もしてくるはず。

マツダ本気のロータリースポーツの再登場は、もうすぐでしょうか。続報に期待しつつ、JMS2025を楽しみましょう。