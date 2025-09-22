内定したメジャー復帰に高まる期待　“実力不足”を指摘された佐々木朗希が歩んだマイナーでの日々「球速を上げる術を磨いた」

マイナーで技術を磨いた佐々木。その真価が問われている(C)Getty Images

令和の怪物に“挽回”のチャンスが舞い込む。

現地時間9月21日、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、マイナー（3A）で調整を続けている佐々木朗希について「彼はアリゾナに（飛行機で）来て、我々に会うことになるだろう」と明言。最短で現地時間9月24日のメジャー復帰を示唆した。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

今年5月中旬に「右肩のインピンジメント」が判明した佐々木は、現地時間8月14日にマイナーで実戦復帰。そこからの4登板では、防御率7.07、WHIP1.79、奪三振率5.14と成績が低迷。4シームの平均球速も94.3マイル（約151.7キロ）にまで落ち込んでいた。

しかし、5度目の登板で5四死球と制球面で一抹の不安を残しながら、100マイル（約160.9キロ）を連発するなど最速100.6マイル（約162キロ）を計測。平均球速も98.5マイル（約158.5キロ）に到達し、佐々木の“生命線”は甦っていた。

21日の3Aでのタコマ戦で中継ぎとして登板。1回を3者凡退に抑える好投を見せた。以前から「メジャーリーグと3Aでは重視する点が全く違う。それは当然。ロウキが3Aで好成績を残し、圧倒的な投球を見せることが、我々が期待すべきことだ」と“実力不足”を指摘していたロバーツ監督は、支配力を発揮し始めた剛腕を戦力として考慮する形となった。