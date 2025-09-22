「凄まじい」「素晴らしいアシストだ」離脱中は批判を浴びた日本代表MFが今季初出場→10分でゴラッソ演出に現地サポが“手のひら返し”で称賛！「ピッチで見られてうれしい」
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月20日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第６節で、サンテティエンヌと敵地で対戦。２−３で敗れた。
この一戦で、「体調不良」を理由に約２か月間にわたってチームを離脱していた中村がついに今シーズン初出場を果たす。
１−３の状況で、59分に投入された25歳は69分、サイドチェンジのパスを受けると、２人を引き付けてラストパス。テディ・テウマのゴラッソをアシストした。
他にも決定機を創出するなど、約30分間で輝きを放った背番号17のプレーに、現地ファンも興奮。「ケイトー！」「ナカムラのアシストだ」「凄まじいプレー。ディフェンスを本当に苦しめた」「ケイトがピッチで見られてうれしい」「素晴らしいアシストだ」といった声があがった。
移籍を志願していたとされ、離脱中は批判の声も少なくなかったなか、手のひら返しで称賛を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗が得意のドリブル→ゴラッソをアシスト
