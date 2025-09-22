倉本聰氏サイト「『北の国から』を愛して下さる皆様へ」情報を公開 「今後全国規模で地上波再放送が展開」経緯・予定
脚本家・劇作家・演出家の倉本聰氏のサイト「倉本聰 界隈」が22日に更新され、「『北の国から』を愛して下さる皆様」に向けた情報が掲載された。
【写真】フジテレビで『北の国から』再放送
メディア情報として「『北の国から』を愛して下さる皆様へ、地上波再放送 全国展開進行中です」と知らせた。
まず、「2025年8月11日にフジテレビ系列関東地区ローカルで、ドラマ『北の国から』地上波再放送が始まりました。長年、新しい世代に『北の国から』の魅力を伝えたいと願っていた私たち作品関係者としましては『地上波再放送』こそ、その大きな機会になると感じ、フジテレビ系の放送各局にお願いし続けてきた経緯があります」と説明。
DVDやBlu-rayのパッケージ化や、有料放送・配信も「とても嬉しかった」としつつ、「でも、例えば身近な富良野の住民の多くは、テレビは地上波が観られれば充分という方がほとんどで、『北の国から』の最初のシリーズに関しては、本当にはるか以前の再放送で観たのが最後、という方ばかり」だとし、今回のフジテレビでの地上波再放送では「初めて見た『北の国から』というドラマがものすごく面白かった」「久しぶりに会った子供時代の純君螢ちゃんがたまらなく愛おしかった」などの声が寄せられたと伝えた。
そして「この地上波再放送による、新しい『感動』の輪を全国にという各地の視聴者からの願いはフジテレビにも届き、今後全国規模で地上波再放送が展開されることが決まりました」と明らかにし、9月22日時点での再放送状況を案内。
事前の「口コミ」の力にも触れ、「せめて1週間、事前にその案内が出来る余裕があれば本当に嬉しいのですが。今後の放送スケジュールは、放送各局のスケジュール調整が付き一般公表のテレビ番組表の中で公開され次第、順次お知らせするというカタチでご案内したいと思います。皆様の『北の国から』への応援、どうぞよろしくお願い致します」と呼びかけた。
現在再放送中は、ITC石川テレビ放送（8月28日〜）、KTS鹿児島テレビ放送（9月8日〜）。今後、KTNテレビ長崎（9月29日〜）で始まるほか、10月1日から1局、10月2日からも1局で再放送スタートするとし、「さらに、数局が待機中です」とつづった。
