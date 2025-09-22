自民党の総裁選挙がきょう告示されました。県内でも総裁選に向けた動きが始まっています。

【写真を見る】自民党総裁選告示 山形県民は誰を推す？言いたいことは？ 街の声を聞いてみた





総裁選に立候補したのは、届け出順に、小林鷹之・元経済安全保障担当大臣、茂木敏充・前幹事長、林芳正・官房長官、高市早苗・前経済安全保障担当大臣、小泉進次郎・農林水産大臣の5人です。





大内希美アナウンサー「12日間の選挙戦がスタートした中、街の皆さんはどのような意見を持っているのでしょうか」





40代 大学職員「小林さん。Q理由は？ 他の人よりは良さそう。（自民党に）良いところもあるので、急に他の（政党）に代わってもうまくいかないと思うので、良くなってくれれば良い」60代 定年退職後も働いている人は「我々にも分かりやすく発信してくれるし、二世だけど小泉さんがいいのかな。正社員じゃない人にも（お金が）分配されるような政策」70代 無職「一番最初に名乗りをあげてくれたので茂木さん。きちんと政策も掲げてくれたので」10代 学生「（高市さん）初の女性総理とかも見てみたい。女性目線のことも考えてほしいし、男の人とは違う視点で政策を考えてほしい」50代 会社員「小泉さん。改革を実行してくれそうな期待はある。自分も子育て世代なので少子高齢化の対策に期待したい」一方で、こんな意見も。20代 会社員「なってほしい人は分かっていない。昔より日本が安全じゃないと聞く機会が増えたので、安心して暮らせるようになればなと」10代 高校生「将来就職するにあたってお金の面で心配なところがあるので、これから就職しやすい環境を作ってほしい」