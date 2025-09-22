表がドライで裏がウェット!? 大王製紙、ドライとウエットを一体化したワイパーシート発売
大王製紙は10月1日、拭き掃除ブランド「キレキラ！」から、新しいワイパーシート「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」を全国で発売する。
同商品は、ドライ面とウエット面を一体化したワイパーシート。同社の紙おむつに使われている防水シートを応用して独自開発した「キレキラ！ドライ×ウエット3層構造シート」を採用した。
従来のワイパーシートでは、髪の毛やホコリ、花粉などを取るドライシートと、べたつき汚れや皮脂汚れ・飲みこぼしなどを除去するウエットシートの使い分けが必要だったが、同商品はシートを裏返すだけでドライ面とウエット面を切り替えることが可能。時短になるほか、収納スペースやゴミの削減にも貢献する。ウエット面には除菌99.9%、ウイルス除去、24時間抗菌効果があり、床を清潔に保つ。
また、ワイパー本体もパッケージをリニューアルして発売する。ヘッド裏が取り外して洗える清潔設計で、ヘッドはソファやベッドの下など狭い場所にも届き、「コーナーフラット形状」により角の汚れも逃さずキャッチする。
価格はオープン。
