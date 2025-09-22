À¤³¦·ÐºÑ¤ÎŽ¢¼¡¤ÎÇÆ¸¢Ž£¤ò°®¤ë¤Î¤ÏGAFAM¤Ç¤â¥Æ¥¹¥é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ž¢Ìó7400Ãû±ß¤Î¿·»Ô¾ìŽ£¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¢£Æ°¤»Ï¤á¤¿¡ÖÌó7400Ãû±ß¤ÎµðÂç»Ô¾ì¡×
2025Ç¯1·î¡¢ÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡¦CES2025¤Ç¡¢NVIDIA¤Ï¡ÖPhysical AI¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¤³¦¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¡Ö50Ãû¥É¥ë¡ÊÌó7400Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î»º¶È¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢À¸À®AI¤Î¼¡¤ËÍè¤ëÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ò¹â¤é¤«¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦Physical AI¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖAI¤¬ÊªÍýÀ¤³¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¶õ´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Physical AI¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯AI¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÁÒ¸Ë¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤Ó¡¢Ìô¶É¤ÇÀÜµÒ¤·¡¢¼ê½Ñ¼¼¤Ç°å»Õ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿ÈÂÎ¤ò»ý¤ÄAI¡×¤Î»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«9¥«·î¡½¡½2025Ç¯9·î¤Îº£¡¢Physical AI¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤Â®ÅÙ¤Ç¸½¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¼«Î§·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬Î©¤Á¡¢Ìô¶É¤Ç¤Ï¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ê½Ñ¼¼¤Ç¤Ï½Ñ¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤ò¼Â¹Ô¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£CES¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¹½ÁÛ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÂÁõ¡×¤È¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¸À®AI¤«¤é¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ø
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñECºÇÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇÀÜµÒ¤äÇÛÁ·¤ò¹Ô¤¦¶áÌ¤Íè¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¿Í·ïÈñºï¸º¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌµ¿Í²½¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£É®¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÎºÇÀèÃ¼¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¥ä¥Ð¤¤¼ÂÎÏ¡×»²¾È¡Ë¡£
¿È¶á¤ÊÎã¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°û¿©Å¹¤ÇÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡Ë¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÉáµÚ¤·¡¢µÒÀÊ¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ò±¿¤Ö¸÷·Ê¤Ï¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¡¢±¿ÍÑ¾ò·ï¤Ë¤â¤è¤ë¤¬»þµë´¹»»¤ÇÌó139±ßÄøÅÙ¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¼ê¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑÀ¤òÈ÷¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î¿»Æ©¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ®¤¯¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¿Ê²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÀ®¸ù¤È¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ChatGPT¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÀ¸À®AI¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ä¸À¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾ðÊó¶õ´Ö¡×¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÊªÍýÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÎÏ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¤¬¼¡¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¤³¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÃÎÇ½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÃÎÇ½¡£¤³¤³¤Ë¤³¤½À¸À®AI¤Î¼¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¤¢¤ë¡£
NVIDIA¤¬CES2025¤ÇÄó¼¨¤·¤¿Physical AI¤Ï¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ9·î¤Î¸½ºß¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¸À®AI¤¬¡ÖÃÎ¼±¤ÎÃá½ø¡×¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Physical AI¤Ï¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ÎÃá½ø¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê²æ¡¹¤Ïº£¡¢»º¶È³×Ì¿¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¸ÌÀÅ¾´¹¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤À¤«¤é»þ²ÁÁí³Û¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Î´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿
NVIDIA¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Î·Ð±Ä»×ÁÛ¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤âÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï½¾Íè·¿¤ÎKPI¤äÃæ´ü·×²è¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Àµ¤·¤¤Ìä¤¤¡×¤ò·Ð±Ä¤ËËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢NVIDIA¤òGPU¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éAI»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÈ¼«Å¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥È¥Ã¥×5¥á¡¼¥ë¡§¼Ò°÷¤¬Ëè½µÊó¹ð¤¹¤ë½ÅÍ×»ö¾Ý¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤À¿ô»ú¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼å¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤òÀ©ÅÙÅª¤Ë½¦¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¦EIOFs¡ÊEarly Indicators of Future Success¡Ë¡§KPI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤ò¼¨¤¹Ãû¸õ¤ò´ÉÍý»ØÉ¸¤È¤¹¤ëÌ¤Íè·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡£
¡¦Mission Is Boss¡§ÁÈ¿¥¿Þ¤ä·×²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºßÌÜÅª¤òºÇ¾å°Ì¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ë»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡£
¡¦STCO¡ÊSame Time Co-Optimization¡Ë¡§¥Á¥Ã¥×¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÊ¬ÃÇ¤»¤º¡¢Æ±»þºÇÅ¬²½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡£
¢£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ¬Ç¾¡×¤ËÆÃ²½
¤³¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤ò¶Å½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¢¥ó»×¹Í¡×¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÍ×Ìó¤Ç¤¤ë¡£
¡ Ì¤Íè¤ÎÃû¸õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡©
¢ µ»½Ñ¡¦ÁÈ¿¥¡¦»þ´Ö¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢NVIDIA¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
£ ¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤«¡©
¤³¤Î¡Ö¥Õ¥¢¥ó»×¹Í¤Î3¤Ä¤ÎÌä¤¤¡×¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤ÞNVIDIA¤¬Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤àPhysical AI¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î»º¶ÈÃá½ø¤òÁÀ¤¦¡ÖÊ¸ÌÀÅªÄ©Àï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢NVIDIA¤Ï¼«¼Ò¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÃÎÇ½¤òÍ¿¤¨¤ëÆ¬Ç¾¡Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤ª¤è¤ÓAI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ò¹Ô¤¦ÍË¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð»ñ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È»Ô¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄó·È¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÆ¬Ç¾¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢NVIDIA¤Ï¼«¤é¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ¬Ç¾¡Ë¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Á´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¢¥ó»×¹Í¤Î3¤Ä¤ÎÌä¤¤¡×¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯
¡ Ì¤Íè¤ÎÃû¸õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡©
ÁÒ¸Ë¤Ç¤Î¼«Î§·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢Ìô¶É¤Ç¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼ê½Ñ¼¼¤Ç½Ñ¼Ô¤òÊä½õ¤¹¤ë°åÎÅ¥í¥Ü¥Ã¥È¡½¡½¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê²ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Ã»´üÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢½¾Íè¤Ê¤é¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼å¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¥Õ¥¢¥ó¤Ï¤½¤³¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃû¸õ¡×¤ò¸«¤¿¡£
¡ÖJetson Thor¡×¤È¤¤¤¦¿·À¤Âå¤Î¥¨¥Ã¥¸AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢¡ÖCosmos Reason¡×¤È¤¤¤¦ÊªÍý¾ï¼±¤òÍý²ò¤¹¤ë¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ÆÆ°¤¤¤¿¾Ú¤À¡£GPU»þÂå¤Ë¸¦µæ¼Ô¤Î¾®¤µ¤Ê»î¤ß¤ò¡ÖÌ¤Íè¤ÎÈâ¡×¤È¸«È´¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶ÅÙ¤¬¡¢Physical AI¤ÎÄ©Àï¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ µ»½Ñ¡¦ÁÈ¿¥¡¦»þ´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢NVIDIA¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
Physical AI¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦Blackwell GPU¡§¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ³Ø½¬
¡¦Omniverse¡§À¤³¦¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó
¡¦Jetson Thor¡§¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ
¤³¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀß·×¤·Ä¾¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¢¥ó¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ï¡¼¥É¤È¥½¥Õ¥È¤òÅý¹ç¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸¦µæ¤È»ö¶È¤òÄ¾·ë¤µ¤»¡¢»þ´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö·×²è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¹¹¿·¡×¤ò¾ï¤ËÉÁ¤Ä¾¤¹¡£NVIDIA¤ÏGPU¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»þÂå¤ÎOS´ë¶È¤Ø¤ÈºÆÀß·×¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¼«¼Ò¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤òºî¤é¤º¤È¤â¡¢Æ¬Ç¾¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¡½¡½¤Þ¤µ¤ËMission Is Boss¤ÎÍýÇ°¤Î²¼¡¢À½ÉÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤ÇÇÆ¸¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
£ ¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤«¡©
¡ÖJetson Thor¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥¸À½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊªÎ®¡¢·úÀß¡¢ÅÔ»Ô±¿±Ä¡¢°åÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿µðÂç»º¶È¤ËÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢»º¶ÈÃá½ø¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÅÒ¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆCUDA³«È¯¤¬¡ÖÈó¹çÍý¤ÊÅÒ¤±¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éAI³×Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Physical AI¤â¤Þ¤¿¡Ö¼¡¤Î10Ç¯¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÂçÃÀ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¤ÆNVIDIA¤ÎÌ¤Íè¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¢¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÃ»´üÅª¤Ê¼ý±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó»×¹Í¡×¤È¤Ï¡¢Ãû¸õ¤òÄÏ¤ß¡¢Ê¬ÃÇ¤òÄ¶¤¨¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÌä¤¤¤ËÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÅú¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Physical AI¤Ï¤½¤ÎÌä¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢GPU»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆNVIDIA¤ò¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»þÂå¤ÎÇÆ¼Ô¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇ¾¡×
2025Ç¯8·î25Æü¡¢NVIDIA¤Ï¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇ¾¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡ÖJetson AGX Thor¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿·À½ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿Physical AI¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖJetson AGX Thor¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎBlackwell GPU¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºÇÂç128GB¤Î¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£Á°À¤ÂåOrinÈæ¤ÇºÇÂç7.5ÇÜ¤ÎAI±é»»ÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤â3.5ÇÜ¡¢CPUÀÇ½¤â3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï130W°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢À¸À®AI¤ä»ë³Ð¸À¸ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊVLA¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎAI¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÊÂÎó¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½èÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢º£¤ä¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼«Î§À¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿Ê²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¡×
Jetson AGX Thor¤Ï¡¢Physical AI¤ÈÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡×¤À¤È¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£ÈæÎà¤Ê¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤òÆ±»þ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ´Êª¸ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑµ¡¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Thor¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ§¼±¤·¡¢¿äÏÀ¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤äÊªÍýÀ¤³¦¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ºÇÂç¤ÎÆñÂê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯²ò·è¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÈôÌöÅª¿Ê²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼«Æ°±¿Å¾ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£Ê£»¨¤Ê¼ÂÀ¤³¦´Ä¶¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇ§¼±¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¹ÔÆ°¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¼«Î§Áö¹Ô¼Ö¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¹âÅÙ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾ÁÛÀ¸À®¤·¤ÆAI¤ò·±Îý¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿À¸À®¡Ë¤â¥í¥Ü¥Ã¥ÈÃÎÇ½¤òÈôÌö¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤ÐThor¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Îµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤¬·ë¼Â¤·¤¿À®²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£À¤³¦¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È¡×¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿
À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È·²¤Ï¡¢Thor¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Agility Robotics¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖDigit¡×¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ËThor¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¤Î´°Á´¼«Î§²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
Boston Dynamics¤Ï¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥ÈAtlas¤Î¿Ê²½·Á¤ËThor¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÆ°ºîÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£
Amazon Robotics¤Ï¡¢Thor¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ°ÜÆ°¤Èºß¸Ë´ÉÍý¤òÊÑ³×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Figure AI¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖFigure 01¡×¤ËThor¤òÅëºÜ¤·¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ç¤ÎÇ§¼±¡¦¿äÏÀ¡¦¹ÔÆ°Ç½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Medtronic¤äMoon Surgical¤¬Thor¤ò³°²Ê¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë±þÍÑ¤·¡¢½ÑÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿äÏÀ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
Caterpillar¤Ï¡¢¼«Î§·úÀßµ¡³£¤äºÎ·¡µ¡´ï¤ËThor¤òÆ³Æþ¤·¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨»þÈ½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿´ë¶È¡×¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢Thor¤¬Ã±¤Ê¤ë¡Ö¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»º¶ÈÍÑÅÓ¤½¤Î¤â¤Î¤òº¬Äì¤«¤é½ñ¤´¹¤¨¤ë¿¨ÇÞ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Æ¥¹¥é¤Ï¡Ö¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤òÇ¯1²¯Âæ¤Ø
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Æ¥¹¥é¤â2025Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊOptimus¡Ë¤òÆ±Ç¯¤Ë1ËüÂæÀ¸»º¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1²¯Âæµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÍº¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÎÎ°è¤ò¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ËÄê¤á¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£ßõÎõ¤µ¤òÁý¤¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤·NVIDIA¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
NVIDIA¤Î¡ÖJetson¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï2014Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³«È¯¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎThorÅêÆþ¤Ï¡¢¤³¤ÎµðÂç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼¡¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£´û¤Ë7000¼Ò°Ê¾å¤¬¡ÖJetson Orin¡×¤òÍÑ¤¤¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Ü¹ÔÀè¤È¤·¤ÆThor¤Ï¼«Á³¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¨¥Ã¥¸¼ÂÁõ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¼¼¤ä¥Ç¥âÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Physical AI¤¬¡¢¿ôÉ´ËüÂæµ¬ÌÏ¤Ç»º¶È¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡ÖJetson AGX Thor¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÃæ¿´¤ÎAI¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¼«Î§·¿AI¤Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ËÍê¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢Æ°¤¯¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀÇ½¸þ¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Physical AI¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢ÁÒ¸ËÊªÎ®¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢°åÎÅ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Î§·úµ¡¡½¡½¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ÇThor¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÃÎÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÌä¤¤¡×
¤³¤³¤ÇÌä¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÃ¯¤¬À©¸æ¤·¡¢Ã¯¤¬Àß·×¿Þ¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
NVIDIA¤ÏPhysical AI¤Î4³¬ÁØ¤òÄó¼¨¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÉ¸½à¤ò°®¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£CUDA¤äOpenUSD¤¬´û¤Ë»º¶È³¦¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖJetson Thor¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÃÎÇ½¤Î´ðËÜOS¡×¤È²½¤¹Ì¤Íè¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¸ÌÀ¤Îº¬´´¤Ï°ì´ë¶È¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ÙÇÛ¤Î¹½¿Þ¤Ï¿·¶½¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Î»þÂå¤Ë¤â¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤è¤êOS¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ©¤¹¤ë´ë¶È¤¬°µÅÝÅª¤Ê¼ý±×¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤«¤Ä¤Æ·ÈÂÓ²»³Ú¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¶¥Áè¤Ç¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò³¤³°´ë¶È¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ì´ë¶È¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬¥ë¡¼¥ë¤òÀß·×¤·¡¢Ã¯¤¬°ÂÁ´À¤äÎÑÍý¤Î´ð½à¤òÄê¤á¤ë¤Î¤«¡£À¸À®AI¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µ»½Ñ¤¬Àè¹Ô¤·¼Ò²ñ¤¬¸åÄÉ¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¬À©¤â¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤â¾ï¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÀÕÇ¤¤Ï·å°ã¤¤¤ËÂç¤¤¤¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤äÀ¯ºö·èÄê¼Ô¤â¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀè¿Ê¹ñ¤ò¼«Ç§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢»º¶È´ðÈ×¤´¤È½¾Â°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤³¤½¡ÖÃ¯¤¬¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¤éÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ã¯¤¬¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¸ÌÀ¡×¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤«
À¤³¦Åª¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤ÆNVIDIA¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»º¶È³¦¡¢³Ø½Ñ³¦¡¢¹ñ²È¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¡Öºî¤é¤ì¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Í´Ö¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤ÄÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡ÖÊ¸ÌÀÅª°ÕÌ£¡×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Ã¯¤¬²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤«¡£
À¸À®AI¤Î»þÂå¤Ë²æ¡¹¤¬³Ø¤ó¤À¶µ·±¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÇÆ¸¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Physical AI¤¬¸½¼Â¼Ò²ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°Ê¾å¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤òÂ¾¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯ºö·èÄê¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤â¤Ã¤È¤â±Ô¤¯Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë