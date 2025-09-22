「すごい」宮崎麗果、“人生初の滝行”ショット公開「恐怖心が強い私はかなりの覚悟と精神統一が必要でした」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月20日、自身のInstagramを更新。人生初の滝行に挑む姿を披露しました。
【写真】宮崎麗果の“人生初”滝行ショット
また、「（自称）滝行マスターのケイジパパはさすがでした笑 漢を感じた気合いっぷり！ けど最後の振り向きはいつもどおり笑」と黒木さんが滝行を難なくこなす様子と、オチのようにふんどし姿で振り向く様子も公開。仲が良く魅力にあふれる夫婦です。
ファンからは、「わあ、頑張られましたね」「凄い」「貴重な体験ですね！やってみたいです」「凄いパワーチャージになりましたね 啓司パパ仙人になれそうです」「素晴らしい」「最後可愛い」「素敵なご夫婦」「ふんどし姿の振り返りけいじパパが、シュール」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】宮崎麗果の“人生初”滝行ショット
「わあ、頑張られましたね」宮崎さんは「人生初の滝行」とつづり、6本の動画を投稿。夫婦で滝行する姿です。“人生初”ということで、「水に対する恐怖心が強い私はかなりの覚悟と精神統一が必要でした」と思いを明かしています。
ファンからは、「わあ、頑張られましたね」「凄い」「貴重な体験ですね！やってみたいです」「凄いパワーチャージになりましたね 啓司パパ仙人になれそうです」「素晴らしい」「最後可愛い」「素敵なご夫婦」「ふんどし姿の振り返りけいじパパが、シュール」と、称賛の声が相次ぎました。
“夫の推し活”動画も披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している宮崎さん。1日の投稿では「#夫の推し活」とつづり、黒木さんの日常を動画で披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)