東村アキコのギャグ炸裂！ヨーグルッペ発売40周年を記念した描き下ろし漫画公開中
南日本酪農協同は9月1日から、看板商品「ヨーグルッペ」の発売40周年を記念し、漫画家・東村アキコ氏の描き下ろし漫画「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」を、特設サイトで公開した。
ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語
「ヨーグルッペ」は、1985年に南九州で誕生した乳酸菌飲料。現在では宮崎から日本全国にファンを増やし、香港や台湾、シンガポールなどのアジア各国でも販売されている。
発売40周年を迎えたヨーグルッペ(左：1985年発売、右：2025年発売)
同商品は、2024年より「甘えられる乳酸菌飲料」をブランドコンセプトとするリブランディングプロジェクトを開始している。消費者に、難しいことは考えずにリラックスし、無邪気な気持ちになれるようなひとときを提供することを目指す。
今回の漫画は、この新コンセプト「甘えられる乳酸菌飲料」を体現するコンテンツ。同社の所在地である宮崎県出身の漫画家・東村氏が、ヨーグルッペのCMキャラクターである「母と三姉妹」の設定を使い、ヨーグルッペの誕生秘話や都城市の背景などをユーモラスに描いた。特設サイトでは、ちょっと天然&暴走気味の母親と、仲の良い三姉妹が織りなすユーモアたっぷりの全4話を順次公開する。
