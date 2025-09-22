意外と不評！？“実は男性ウケが悪い髪形”ランキング

髪形は女性の魅力を引き立てる大切なポイントですよね。しかし、自分では「おしゃれで可愛い！」と思っていても、実は男性目線で見ると少し違う印象を与えてしまうことも。もちろん、自分の好きなスタイルを楽しむことが一番大切ですが、「彼にもっと可愛いと思われたい」という気持ちがあるなら、男性目線の意見も知っておくと役立ちます。そこで今回は、「意外と男性ウケが悪い髪形」について、体験談やインタビューをもとにランキング形式でご紹介します。

第3位：奇抜すぎるカラーやデザイン

グラデーションやヴィヴィットカラー、個性的すぎるアシンメトリースタイルなどは、おしゃれ感を演出できる一方で、男性からは「近寄りにくい」「落ち着かない」という印象を持たれることも。

特に日常的なシーンでは、派手すぎる髪形は浮いて見えてしまうことも。

男性は意外とナチュラルで親しみやすい雰囲気に惹かれる傾向が強いものです。

奇抜さを楽しむのも素敵ですが、彼と一緒にいる時間では、少し落ち着いた色味やスタイルを選ぶと安心感を与えやすいでしょう。

第2位：重すぎるぱっつん前髪

ぱっつん前髪は「可愛い」「小顔に見える」と人気のスタイルですが、男性からは「幼く見える」「無表情に感じる」と思われることもあります。

特に厚めで眉毛が隠れてしまうタイプは、表情が読み取りにくくなり、コミュニケーションのなかで距離を感じさせてしまうことも。

少し厚みをなくしたり、横に流したりと軽さを出すことでぐっと印象は変わります。

「ぱっつんは好きだけど男性ウケも意識したい」という場合は、柔らかさを残す工夫をするといいでしょう。

第1位：過度な盛り髪・巻きすぎスタイル

華やかなヘアセットは、特別な場ではとても映えますが、普段のデートや日常シーンでの盛りすぎ・巻きすぎの髪形は「派手すぎる」「一緒にいて落ち着かない」と感じられやすいものです。

男性は「自然体でいてほしい」と思うことが多く、作り込みすぎた髪形には距離を感じる場合があります。

ナチュラルな巻き髪や、ふんわりとしたアレンジのほうが「親しみやすい」「可愛らしい」と好印象を持たれやすいです。

シンプルななかに清潔感や女性らしさを取り入れることが、最も男性に刺さるポイントになるでしょう。 いかがでしたか？

今回は、「意外と男性ウケが悪い髪形」についてご紹介しました。

今回ご紹介した髪形は、決して悪いスタイルではありません。

むしろ女性目線ではとても魅力的に映るものばかりです。

自分らしさを大切にしながら、相手にとっても印象の良いバランスを見つけてみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部