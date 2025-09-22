山形県西川町の菅野大志町長による町職員へのパワーハラスメント疑惑をめぐり、町議会が調査を行う百条委員会が20日、開かれました。証人尋問では、パワハラを受けたと訴える町議会議員らが、菅野町長から大声でどう喝されたなどと証言しました。



西川町の菅野大志町長をめぐっては退職した元職員の男性が在籍時に、町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるなどのパワハラを受けたと訴えたことなどを受け、町議会が「百条委員会」を設置し調査を行っています。





20日に開かれた百条委員会では、菅野町長からパワハラを受けたと訴えている町職員や町民ら7人の証人尋問が行われました。このうち、町議会議員の男性と西川町内で宿泊施設などを経営する男性への尋問は公開で行われました。町議の男性は議会で町の施策に対する質問した際、終了後に菅野町長から詰め寄られ「議会の答弁の時間が足りなかったのはあなたのせいだ」と大声でどう喝されたなどと述べました。一方、宿泊施設経営者の男性は、町長に関するうわさ話を流しているなどと疑いをかけられ、「客室の改装工事に必要な融資を止めてやる」などと脅されたと証言しました。男性は「本当に融資してもらえなくなるのではと不安だった」と語りました。百条委員会ではまた、菅野町長が就任した2022年以降のパワハラ被害について、町議会議員や町職員らおよそ300人を対象にことし6月に実施したアンケートの結果が示されました。222人から回答があったうち、「脅迫」や「名誉毀損」、「侮辱」、「ひどい暴言」といった「パワハラを受けた」という人は49人で、そのうち、「菅野町長からパワハラを受けた」と回答した人は33人だったということです。西川町議会百条委員会 佐藤耕二委員長「アンケートを見るとかなり多くの職員の方が悩んでいらっしゃった。辞めていった職員の方もいるその人たちの心痛を考えると何としてでも解明していきたい」百条委員会は24日も開かれ、5人への証人尋問が行われます。