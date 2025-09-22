色とりどりの大輪が魅力のダリアが見頃を迎えています。



青空が広がった22日、秋田市にあるダリア園には多くの人が訪れていました。



秋田市にある秋田国際ダリア園です。



約2ヘクタールの敷地に1,000品種を超えるダリアが約7,000株植えられています。



すでに見頃をむかえていて、22日は青空の元色とりどりの大輪を楽しもうと多くの人が訪れていました。



由利本荘から

「花が今みんな元気できれいでとってもいいです」





仙台から「いつかは見たいと思って、新幹線に乗って一人でも行ってきたいなと思ったら、ちょうど息子が行くっていうので連れてきてもらいました。素晴らしい」山粼愛子記者「秋田でダリアといえばナマハゲダリアですが、今見ごろを迎えているのがこちらのピンクのナマハゲモモと真っ赤なナマハゲアバンギャルドです」その名の通り、淡い桃色が可愛らしいナマハゲモモ。明るい色は市場でも人気が高いといいます。ナマハゲアバンギャルドは次々に花を咲かせることからこの後もまだまだ見頃が続きます。秋田国際ダリア園・松渕貴弘さん「7月雨が少なかったりですとか大変な部分あったんですけども、水あげたりですとかなるべくダリアの株が疲れないように余計なもの落としたりですとか、そういう部分で努力できたかなと思いますね」秋田国際ダリア園では11月3日の閉園まで色彩豊かなダリアを楽しめます。