市街地にクマなどが現れた際、緊急性があり安全を確保できるといった条件を満たしていれば市町村の判断で猟銃を発砲させることができる、緊急銃猟の制度が今月1日に始まっています。



その訓練が県内では初めて横手市で行われ、参加者が対応を確認しました。



参加者

「周辺住民への広報をお願いします。」

参加者

「はい。えー広報車にて周辺住民へ、安全の確保を周知します」



緊急銃猟の訓練は、改正鳥獣保護管理法が今月1日に施行されたことに伴い環境省が行ったもので、全国では北海道に続き2か所目、県内では初めてです。





横手川の河川敷を散歩していた人がクマ1頭を目撃して警察に通報したという想定で行いました。「クマが実施範囲内にいても、跳弾を避けるために、大きい岩だとか、あるいは水源、水の流れのところにいる時には発砲しないでください。地面が土の場合に限る」法改正によって、市街地にクマなどが現れた際、緊急性があり安全を確保できるといった条件を満たしていれば、市町村の判断で猟銃を発砲させることができるようになりました。訓練には県や警察、横手市、それに地元の猟友会が参加し、東北の市町村のクマ対応の担当者なども見学しました。今回は緊急銃猟を行う際の条件や手順、それぞれの役割などについて確認し合いました。「本部へ連絡です。クマは全く動きません」「はい了解です、それでは射手は河川敷に降りてクマが“死亡”していることを確認してください。記録係は死亡確認までは下りずに上のほうから確認を続けてください」市が緊急銃猟の指示を出し発砲するまでの手順を確認したほか、銃弾による周辺の破損のチェック、安全が確保できなかった場合の中止も想定して訓練しました。環境省東北地方環境事務所 東岡礼治所長「クマの出没対策というのが東北地方においても、きょうあすにも起こるかもしれない、非常に深刻な地域の問題になっているというふうに我々も認識をしているところでございます。」県内では環境省のガイドラインに沿った緊急銃猟に関するマニュアルの策定を終えているのは、今月9日時点で鹿角市と大仙市、三種町、美郷町のみにとどまっています。横手市農林整備課 菅原淳課長代理「市のマニュアルもしっかりと改定できておりませんし、それから体制もしっかりとれていないという部分もあるので、このあと、その辺を整理して、まずは実地隊、警察、そういったところと関係機関と内容について共有を図りたいと思っております」環境省鳥獣保護管理室 髙瀬裕貴室長補佐「今回の研修で課題はないと思っています。むしろ今回、実施方法を皆さまに、自治体の皆さまにご紹介したわけですので、この実施方法を参考にぜひ自治体の皆さまには現地研修を。訓練を重ねていただきたいなと」県は今の県議会に提出している補正予算案にクマの緊急銃猟の備品購入や保険の加入の経費の支援として100万円余りを盛り込みました。いざという時に備える緊急銃猟への対応が県内でも一歩ずつ進められています。