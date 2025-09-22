石破総理の退陣表明を受けた自民党の総裁選挙が告示され、5人が立候補を届け出ました。



自民党秋田県連では、県内の党員・党友に向けて投票用紙を発送しました。



自民党に所属する県関係の国会議員に秋田放送が取材したところ、御法川信英衆議院議員と石井浩郎参議院議員が小泉進次郎氏支持を明らかにしています。



自民党秋田県連は、22日午前、県内の党員・党友合わせて9,451人に総裁選の投票用紙を発送しました。





5人が立候補した、自民党総裁選挙。国会議員票295票と、全国の党員・党友によるいわゆる地方票295票の合わせて590票で争われます。“地方票”は、全国約100万人の党員・党友の票を、得票数に応じて振り分けます。過半数を得た候補者が当選し、過半数を得る候補者がいなかった場合は、上位2人による決選投票が行われます。決選投票の際の“地方票”は都道府県単位の47票となり、決選投票に進んだ2人のうち、多くの票を集めた候補者に1票が入れられます。国会議員による投票と開票は、来月4日土曜日に行われます。自民党に所属する県関係の国会議員はどう対応するのでしょうか。秋田1区選出 冨樫博之衆議院議員「総裁選に出る候補のその中身、やっぱり公約、これに力を入れるという、こういうような、今大変な国難の時代ですので、ここに向かって、しっかりと腰を据えて頑張れる、そういう人を選びたいというふうに思っています」衆議院・比例東北ブロック選出の福原淳嗣議員は、投票先について「現時点では検討中」と回答しています。同じく比例東北ブロック選出の御法川信英議員は、小泉進次郎氏を支持すると明らかにしました。「先頭に立って党をまとめ、野党と丁寧に話し合い、日本の政治を前に進めていくリーダーは小泉進次郎氏が最適であると考える」とコメントしています。参議院・秋田県選挙区選出の石井浩郎議員も、小泉進次郎氏に投票すると回答。その理由として「自民党の改革を力強く推し進め、政治への信頼を取り戻すためにまい進してくれると考える。与野党の垣根を越えて建設的な連携を進めていただけると大いに期待している」とコメントしています。与党が国会で過半数を割っているため、新総裁が決まった後の総理大臣指名選挙の行方も注目されています。