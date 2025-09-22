Îµ¤ò»Ù¤¨¤¿ÃæÅÄæÆŽ¥²¬ÅÄ½ÓºÈŽ¥ÁÄÉã¹¾ÂçÊå°úÂà»î¹ç ÃæÅÄÁª¼ê¤Î¡È¿´»Ä¤ê¡É ÁÄÉã¹¾Åê¼ê¤Î¡ÈÇú¾Ð°úÂà¥¹¥Ôー¥Á¡É ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ÏÇòÀ±
9·î19Æü(¶â)¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò·Ð¤ÆµîÇ¯¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÄÌ»»309¥Ûー¥à¥é¥ó¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¡ÈÂç¾¡É¤³¤ÈÃæÅÄæÆÁª¼ê(36)¤Î°úÂà»î¹ç¡£
¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡Ä¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÅÄæÆÁª¼ê¡Ë
¡Ö1¤Ä¿´»Ä¤ê¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Áー¥à¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃå¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆÍâ9·î20Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò»Ù¤¨¤¿2¿Í¤ÎÅê¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¡£
¤Þ¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º°ì¶Ú16Ç¯¡¢²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¡Ê33)¡£
¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ïµß¸îÅê¼ê°ì¶Ú¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÁÄÉã¹¾ÂçÊåÅê¼ê(38)¡£
¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÁÄÉã¹¾¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¥É¥é¥´¥ó¥º12Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¹¾Åê¼ê¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¡Ë
¡Ö¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£16Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÁÄÉã¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ø»°¿¶¤ò¼è¤ë¤¾¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥»¥ó¥¿ーÁ°¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤é¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë16Ç¯´Ö¡¢´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿12Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª12Ç¯´Ö¡¢ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°æ¾å´ÆÆÄ¡Ö¸«¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡Ä¡×
¤½¤·¤Æ21Æü(Æü) ¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥´¥ó¥º¡£¾åÎÓ¤äÀÐ°Ë¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢5ÂÐ2¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¾¡Íø¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ë
¡ÖÍèÇ¯¤â³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡¢´¶Æ°¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é½©¡¢½Õ¤È¤«¤±¤ÆÃÃÏ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×