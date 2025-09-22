¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È(¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àasadora_ak_nhk¤è¤ê)  

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏºÇ½ª½µ¤ò·Þ¤¨¡¢°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂçÊü½Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£17Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤Ç²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î¸É»ù¡¦¥ê¥ó(½ÂÃ«¤½¤é¤¸)¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»à¤ó¤ÀÅÄÀî´äÃË(ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«)¤¬¥ê¥ó¤òÊú¤­¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´äÃË¤È¥ê¥ó¤¯¤óµã¤±¤ë¡×¡Ö´äÃË¤µ¤ó¤È¤ê¤ó¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¾Ð´é¤ÎÅÄÀî´äÃË(ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«)¤È¥ê¥ó
¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò»ý¤Ä¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó(°¤Éô¥µ¥À¥ò)
º¸¤«¤é¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏºÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢
¼êÖº¼£ÃîÌò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·Ìò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×½Ð±é¼Ô¤ÎÌÌ¡¹
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤À¤«¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¡¼¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¡Ä¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¡¢º£½µ¤ÇÈ¾Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤¡¡Á(¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡Á)¡×¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¹¥¤­¤ÊÄ«¥É¥é¡£¥­¥ã¥¹¥È¤µ¤ó³§¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¡£¤â¤¦½ª¤ï¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡×¤Ê¤É½ª¤ï¤ê¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£