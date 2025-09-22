Áá¤¯¤âà¥í¥¹á¤ÎÀ¼Â³½Ð¡¢ºÇ½ª½µ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸åÈ¾¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È°ìµó¸ø³«¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏºÇ½ª½µ¤ò·Þ¤¨¡¢°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂçÊü½Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£17Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤Ç²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î¸É»ù¡¦¥ê¥ó(½ÂÃ«¤½¤é¤¸)¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»à¤ó¤ÀÅÄÀî´äÃË(ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«)¤¬¥ê¥ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´äÃË¤È¥ê¥ó¤¯¤óµã¤±¤ë¡×¡Ö´äÃË¤µ¤ó¤È¤ê¤ó¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤À¤«¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¡¼¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¡Ä¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¡¢º£½µ¤ÇÈ¾Ç¯¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤¡¡Á(¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡Á)¡×¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤ÊÄ«¥É¥é¡£¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó³§¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡£¤â¤¦½ª¤ï¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡×¤Ê¤É½ª¤ï¤ê¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£