高原花奈の“非日常体験”にファン熱視線 「可愛すぎて。。あかん」
高原花奈が自身のインスタグラムを更新。「初グランピング」と報告し、非日常を満喫する様子を披露した。
【写真】プライベートサウナにプールも！ 高原花奈初めての“非日常”体験
投稿では、パールとフリルがあしらわれた白いドット柄のバンドゥビキニ姿に、猫耳型のサウナハットを被ってサウナを楽しむ姿を公開。「プライベートサウナにプールBBQ」と紹介しながら、贅沢なひとときを伝え、鉄板の上で豪快に焼かれるカニやステーキ、ライトアップされたナイトプールでの自撮りショットもアップし、「整いすぎてる〜」と、グランピングの心地よさを表現している。この投稿にファンからは「サウナハット可愛い」「可愛すぎて。。あかん」「目がアルバトロスになりました」とコメントが寄せられ、可愛すぎる水着姿に反響が集まった。プロテスト合格を目指す高原は、今年の1次予選を突破したものの、2次予選では91位タイに終わり、最終プロテストへの進出はかなわなかった。それでも挑戦し続けるひたむきな姿勢で多くのファンを惹きつけている。
