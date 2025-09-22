21日放送の日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）で司会・春風亭昇太（65）がまさかのハプニングを起こす場面があった。TVerでは「永久保存版!昇太が笑点の歴史に残る痛恨のミス!円楽&歌丸と同じ運命か!?」と題され、同回がアップされている。

2問目の最後の回答で、春風亭一之輔が司会をイジると客席は大盛り上がり。昇太は「みんなに言っとくよ!来週からはもっとちゃんとしろ!」といい「さて、また来週!」と手を振りながら、まさかの終了宣言。共演者から「ウソでしょ!」という声が飛びかっていた。

これを受けて一之輔は「なにか急ぎの用があるんですか?」、林家たい平は「あんなの、一番簡単な仕事なんだから」とニヤリ。昇太は「さあ、じゃあ3問目!」と何事もなかったのように進行し「人は誰しも言い訳したい時があると思います。みなさん、苦しい言い訳をしてください。私が“ウソつけ!”と言いますので、さらに続けてください」とお題を読み上げると、さらに会場は爆笑。

早速、たい平が「3問あるのに、2問で終わらせたのはわざとじゃないんです。5代目圓楽、歌丸もやってきたので、僕は名人に習っただけですby昇太」とネタにすると、大きな拍手が。昇太が「だいたい司会者はやるんですよ」と釈明すると、たい平は「そうすると、だいたい1年でお亡くなりになるんですよ」とジョークを放っていた。