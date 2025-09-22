お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）9月22日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、自民党総裁選に関する毎日新聞の世論調査と、東京新聞の記事を取り上げ各総裁候補の動向を分析した。

大竹まこと「新総裁が決まっても野党と協力していかないと物事は決まっていかないということになるね」

森永康平「そうですね、やはり各総裁候補の発言を聞いていると、過半を割ってしまっているがゆえに何かをするとしたら野党と組まなければならない。それを見据えてかなり野党に考慮した発言が増えたなと思いますね。あまり割り切ったことは言わずに、悪く言うと中途半端な発言をして、野党からの反発を招かないように気を遣っているなという印象がありますよね」

大竹「自民党が変われるかどうかで何%が変わらないって言ったんだっけ？」

砂山圭大郎アナウンサー「毎日新聞の記事によると解党的出直しについてできると思うと答えたのが8%、できるとは思わないと答えた人が60%ですね」

大竹「前の総裁選のときとメンバーは一緒だからね」

森永「そうですね。石破さんがいるかいないかぐらいですね」

大竹「だから、これで変わるとはなぁ……って皆も思ってしまうでしょうね」