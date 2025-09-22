昭和の“オカルト”ブーム　「金縛りはクセになる」「ツチノコを見た」←驚きエピソード続々

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「昭和のオカルトブーム」を取り上げました。

オカルトブームは、1970年代から1990年代にかけて日本で流行した社会現象で、心霊現象、UFO、UMA、超能力、都市伝説、超常現象、宇宙人、終末論などがありました。





「オカルト」という言葉は、科学的に説明ができない「神秘的なこと」「超自然的なもの」という意味で使われています。なにか不思議なことや信じられない出来事が起こると、「オカルト現象だ！」なんて表現をしたりもしますよね。

日本では、1973年に、小松左京『日本沈没』、五島勉『ノストラダムスの大予言』が大ベストセラーを記録。心霊現象を題材にしたテレビ番組『あなたの知らない世界』（日本テレビ放送網）の放映がはじまったのも、1973年でした。このあたりから一気に、オカルトブームが加速したようです。

『ノストラダムスの大予言』は、フランスの医師で占星術師でもあったノストラダムスが1555年に著した『予言集』をもとに書かれたものですが、そのなかのひとつの詩、「1999年7の月、空から恐怖の大王が降りてくる」という一文が、日本中をざわつかせました。

「1999年に人類が滅亡する」と解釈されたわけですね。宇宙人説（UFO ）、核戦争、巨大隕石衝突、災害など、さまざまな噂がありました。

なかには、「どうせ死ぬなら好きなことをしてやる」と財産を使い果たす人がいたほか、「世界を救うのだ」と言って怪しい修行をはじめる人もいたとか……。現代ほど情報が多くなかった時代。テレビ、ラジオ、雑誌で取り上げられたものからブームが起こったのかもしれません。



こうした予言・終末論系は、その後も『マヤの予言』『ファティマの予言』、最近では、2025年7月に日本に大災厄が起こるというのもありました。

超能力＆スプーン曲げもブームとなりました。ユリ・ゲラーが来日し、テレビを通じて念力を送ってお茶の間で一緒にスプーンを曲げた、止まっていた時計が動き出した、という報告が続々とテレビ局に入ったのだとか。

昭和の終盤には、Mr.マリックの登場もありました。サマンサは昨年、Mr.マリックのライブイベントに出演してスプーン曲げを習得しているそう。ただ、「最近やっていないのでできないかも」とお茶を濁していました。

サマンサはスプーン曲げを習得？

UFO（未確認飛行物体）は、いまも世界中で話題ですが、矢追純一がテレビ番組で取り上げたことをきっかけに日本中に広まったといわれています。

サマンサは、「宇宙に同じような生命体があってもおかしくないし、地球だけが参加していない“宇宙会議”みたいなものに各惑星が参加していて、『地球はまだ争いをしている』と話し合っているかもしれない」とコメントしました。

UFOブームも

UMA（未確認生物）にまつわるエピソードも多数あります。イギリス・スコットランドのネス湖で目撃されたという世界的に知られるネス湖の怪物「ネッシー」。同じころ、北海道屈斜路湖（くっしゃろこ）でも未確認生物が目撃され、「クッシー」と呼ばれていました。

マリンの父によると「プールにネッシーが出た」という情報があったそうですが、実際のところは「片足を上げて泳いでいた同級生の足が恐竜の首に見えた」というオチでした。

UMAのひとつとして、ツチノコブームもありました。ツチノコは、古事記にも登場するほど古い歴史を持ち、日本全国に目撃例があります。『ドラえもん』にもツチノコを取り上げた回があり、子どもたちが探しまわったそうです。ちなみに、サマンサもツチノコを見たことがあるのだとか。

そのほか、コックリさん、トイレの花子さん、悪魔くんなど、懐かしい言葉の数々が飛び出しました。



最後にマリンが、金縛り体験を披露しました。



小学生のころ、体育祭で疲れきったマリン少女。眠りについたあと、生まれて初めて金縛りにあったのだそう。その際、全身真っ黒な人が部屋に入ってきて枕元で何かをささやきました。その瞬間、亡くなった曾祖母が出てきて「南無阿弥陀仏と言いなさい」とひと言。声は出ないので頭の中で唱えている間に、その真っ黒な人物は白い煙になって消えていったといいます。



この出来事がきっかけで疲れたときに金縛りになりやすくなったそうで、「金縛りはクセになる」という噂はあながち間違いでもないのかもしれません……。

マリンの金縛り体験

※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年9月11日放送回より