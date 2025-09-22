コメの価格の高止まりが続く中、福岡県でも新米の収穫シーズンを迎えています。コメ作りの現状を知ってもらおうと筑紫野市で22日、報道関係者向けの説明会が開かれました。

黄金色に実った稲穂。福岡県筑紫野市で新米の生育状況や価格について知ってもらおうと、JAグループ福岡による報道関係者向けの説明会が行われました。



およそ16ヘクタールの水田では福岡県産米「元気つくし」が栽培されていて、まもなく収穫の時期を迎えます。

■JA筑紫 稲作部会・藤井徳浩 部会長

「水不足はなく晴天で、元気つくしは暑さに強い品種で順調に育っているかと。（収穫量は）昨年並み・以上を期待しています。新米はおいしいと思って食べてもらいたいです。」

那珂川市にあるJAの直売所では、20日から新米の夢つくしが玄米で5キロ4500円で販売されています。22日は午前11時ごろに完売したということです。



新米のおにぎりを試食しました。

■鬼丸ゆりか記者

「こちらが新米の夢つくしです。まろやかな甘みが広がって、もちもちでおいしいです。」



JA筑紫によりますと、県内の新米の販売価格は、去年より1割ほど高い5キロ4000円から4500円で販売される見通しだということです。