YJC LAB.×Tyrkouazが語る、“バンド発クラブミュージック”の魅力と可能性
9月28日、東京・LIQUIDROOM全館にてサーキットイベント「SHIBUYA SOUND RIVERSE」（SSR2025）が開催される。主催者のFRIENDSHIP.は、日本を代表する音楽デジタルディストリビューションサービスのひとつで、エッジの効いた多くのアーティストから支持を集めている。2022年、2023年に続いて開催される今年も、コアな音楽ファンには垂涎モノのラインナップが注目をかっさらっている。そこで今回、そんな出演者の中から、YAJICO GIRLが新たな表現を目指して始動させたプロジェクトYJC LAB.から武志綜真（Ba）と古谷駿（Perc/VJ）、双子の兄souta（Vo/Gt）と弟rent（Dr/Cho）によるドラムンベース／ジャングルをベースにしたミクスチャーロック・デュオTyrkouazにご登場願い、対談を敢行。お互いに対する印象や、SSR2025へ向けた意気込みなどについて語ってもらった。
―みなさんの初対面は、今年7月に行われたイベント「燃点領域 vol.1」だったそうですね。
souta はい。でも、YAJICO GIRLの音源はすでに聴かせていただいてたので、自分としては安心して臨めました。その日の前後にあったのが、HIPHOPユニットとのツーマンだったり、ハードコアなメンツの中にぶち込まれてたりしてたので、この日は意外とホーム感がありましたね。
rent 普段からどこと対バンしても浮くバンドなんですけど、この日は親和性がある感じがしたんですよね。
武志 あの日、僕はTyrkouazのライブをリハから見させてもらってたんですけど、2人編成なのに、シーケンスとかいろいろと音を鳴らしながらパフォーマンスしているところにすごくシンパシーを感じました。特に、ギターを鳴らしながらドラムンベース的なところに落とし込んでいるのを見て、ちょうど僕たちも自分たちの曲をリミックスしてたところだったので、似た視点を持ってるのかなって。
―お互いのライブはどんな印象でしたか。
rent 一体何が行われているのか、ずっと手元を見てました（笑）。
souta 衝撃的でしたね。
―YJC LAB.みたいなスタイルはあまり見ないですもんね。
souta そうですね。DJ的な要素に楽器がうまく乗っていて、ちょうど自分たちが目指しているダンスミュージックとロック的要素が混ざってる感じだったのですごく参考になったし、勉強になりました。
―古谷さん的にはどうでした？
古谷 Tyrkouazのライブを観るのは初めてだったんですけど、シンプルに音がめっちゃデカくて、「かっけぇ！」と思いました。それは音量的なことだけじゃなくて、シーケンスと楽器がひとつにまとまってズドンときたんですよね。
―Tyrkouazは2023年4月結成、YJC LAB.は今年に入ってから、基本的には4人体制のプロジェクトとしてスタートしたということで、2組とも自分たちの形を追求している真っ最中だと思うんですけど、音楽的な現状はいかがですか。
武志 今、曲のリミックスを新たに進めているところで、音がパツパツし過ぎない方向というか、ノンコンプで落ち着きがあるけどダンスミュージックっぽさは保ってる、みたいな感じを目指してます。
古谷 「実験」というテーマを掲げているので、これから先もずっと悩みながらやるような気がしてます。
―「やりたいと思ったことは全部やってみよう」というモード？
武志 そうですね。難しそうでもまずはやってみようと。5人でやってるときに比べて、今はひとりひとりの意見が尊重されやすいというか。
古谷 ボーカルがいないから、「頑張らないと！」っていう気持ちに駆られてる感じもあって（笑）、それがうまく作用してるところもあると思います。
rent 僕たちは最近、DJを始めたり、クラブミュージック的なアプローチをどんどん取り入れてて。あと、ライブに関して言うと、曲をノンストップで繋いでいくようになって、DJ的に曲をつないだり、バンドとして演奏したり、どちらのスタイルもあるライブにしようとしてます。なので、最近は毎回曲のつなぎ方をすごく考えてますね。
