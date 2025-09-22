「【初回仕様】スーパーマン 4K UHD ＋ ブルーレイ セット(ペーパープレミアム付)」展開図

DC LOGO, SUPERMAN and all related characters and elements © & ™ DC. © 2025 Warner Bros.Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved

ジェームズ・ガン監督による映画「スーパーマン」の4K Ultra HD Blu-ray＋Blu-rayセット、BD＋DVDセットが、11月19日に発売される。価格はUHD BD＋BDセットが9,350円、BD＋DVDセットが5,390円。同日にはBD＆DVDのレンタルもスタートする。

なお、今作はPrime VideoやU-NEXTなどでプレミア配信中。10月10日からデジタル販売、11月5日からデジタルレンタルもスタートする。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング、権利元はワーナー ブラザース ジャパン。

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」や「アベンジャーズ」シリーズのジェームズ・ガン監督が手掛けた「スーパーマン」の完全新作で、DCユニバースの新たな幕開けとも位置づけられている。スーパーマンの相棒、スーパードッグ「クリプト」の映画初登場が話題となったほか、国内累計興行収入は10億円超え、全世界の累計興収では6億ドルを突破する大ヒットとなった。

日本語吹き替えには人気声優陣が集結。ディビッド・コレンスウェット演じるスーパーマン／クラーク・ケント役に武内駿輔、レイチェル・ブロズナハン演じるロイス・レイン役に種粼敦美、ニコラス・ホルト演じるレックス・ルーサー役に浅沼晋太郎が起用されたほか、諏訪部順一や東地宏樹、松岡美里、津田健次郎なども参加した。

「スーパーマン ブルーレイ ＋ DVD セット」ジャケット

UHD BD＋BDセット、BD＋DVDセットともに約114分の映像特典を収録。「挑戦のメイキング・オブ・スーパーマン」、「クリプト出勤︕ スクールバス危機一発」などが収録される。本編は約129分。

4K Ultra HD Blu-ray版ジャケット

キャラクターカード

さらに初回仕様のUHD BD＋BDセットには、キャラクターカードとブックレットの封入特典付き。キャラクターカードは8枚組で表面にキャラクターのビジュアル、裏面には各キャラクターの説明がプリントされている。ブックレットは40ページ。

収録音声はUHD BD/BDが英Dolby Atmosと英日ドルビーデジタル5.1chサラウンド。DVDが英日ドルビーデジタル5.1chサラウンド。