２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止すると発表し、この日から東京ドームでラストライブを開催することを報じた。

コメンテーターで出演する元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーは自身の共演歴について「本当に若手の頃に、まだＰｅｒｆｕｍｅさんがバン！と行く前ぐらいに一緒にラジオでお仕事をさせていただいたんですけど」と振り返ると「当時からやっぱり他のアーティストさんとは違う見せ方で異彩を放ってらっしゃって」と続けた。

「そこから私軸で考えたとしても私はそこから結婚をして、子供を３人産んで、会社を辞めて自由に今、好きなことができてっていう…。この人生軸を考えた時に、その日から今日までＰｅｒｆｕｍｅとして過ごされたんだとしたら、来年から自分だけの幸せのために生きてもいいんじゃないかなって、ファンの１人としては思うので」と続け、さらに「メッセージの中に『カムバック』という言葉も入ってますから、その日を楽しみに待ちたいなとは思いますね」と話していた。