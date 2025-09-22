ロンドン序盤はドル売り優勢、ドル円一時１４７．８２レベル＝ロンドン為替



週明けのロンドン市場、序盤の取引ではドル売りが優勢になっている。ドル円は東京市場での上昇を消して、足元では安値を147.82レベルに広げている。ユーロドルも1.1726レベルを安値に、上昇に転じると高値を1.1769レベルに更新している。ポンドドルは1.3453レベルを安値に、1.3503レベルまで高値を伸ばした。米１０年債利回りは４．１２％台へと低下している。先週のドル高の流れに調整が入っている。



USD/JPY 147.85 EUR/USD 1.1762 GBP/USD 1.3496

