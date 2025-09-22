JO1のラッピングタクシー、走行決定 車内では10thシングルのハイライトメドレー＆過去のライブ映像配信
グローバルボーイズグループ・JO1の10thシングル「HandzIn My Pocket」のリリース記念として、JO1の写真がラッピングされたタクシーが、都内近郊にて走行することが決定した。あす23日から10月19日の期間限定となる。
【ジャケット写真】想像以上の可能性を秘め…個性とポテンシャルが込められたJO1
車体のラッピングは、JO1全員のものだけでなく、メンバーそれぞれのソロデザインも登場する。さらに、ラッピングされたタクシー内では、今作「HandzIn My Pocket」のハイライトメドレーや、過去のライブ映像も配信される。
10月22日にリリースされる本作は「You’ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」というキャッチコピーのもと、多彩なジャンルの全5曲を通じて「私たちは今も進化中」というJO1の信念を力強く証明した作品になっている。
さらに、JO1は、デビュー5周年を記念したスペシャルイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』を10月18日、19日の2日間にわたって開催。JO1の音楽と花火をシンクロさせた大迫力のスペシャルパフォーマンスを演出するだけでなく、海の森水上競技場エリア全体をJO1がジャックし、キッチンカーの出店や縁日エリアの展開など、大規模野外イベントの開催を控えている。
