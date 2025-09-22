【横浜バニラ】ブランド第2弾となる新商品発表会を開催！抽選で当たれば発売前の新商品が食べられる
横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」を展開する横浜バニラは、2025年10月11日に、神奈川県立青少年センター「紅葉坂ホール」で「横浜バニラ 新商品発表会2025 〜勇往邁進〜」を開催します。
数量限定で先行販売も
人気商品「塩バニラフィナンシェ」に続く、注目のブランド第2弾がついに登場します。完全招待制の新商品発表会で、来場者には新商品をいち早く楽しむことができる試食用プレゼントがもらえるほか、数量限定で先行販売も実施。
開催場所は、神奈川県立青少年センター「紅葉坂ホール」（横浜市西区紅葉ケ丘9番地の1）。
開催日は10月11日。15時開場、16時開演（約60分予定）です。
イベントの参加は無料。横浜バニラ公式LINE会員を対象とした招待・抽選制です。
なお、開催時間は進行によって前後する場合があります。
・アンバサダー特別ご招待枠
募集期間は、9月18日17時から。25年2月4日から3月4日までに会員登録された人の中から抽選です。
招待者と同伴者1人の合計2人まで参加できます。
・会員ご招待枠
募集期間は、9月24日17時から。当選者と同伴者1人の合計2人まで参加可能です。
・キッズご招待枠
募集期間は、9月24日17時から。小学生以下の子どもがいる人限定の応募枠です。
当選者と同伴者3人の合計4人（小学生以下の子どもを含む）まで参加できます。
いずれも募集開始時に、横浜バニラ公式LINEから案内があります。
募集は予告なく変更・終了となる場合があり、また、募集状況によって2次募集を行う可能性があります。
応募は会員1人につき1回限りで、他の募集枠へ重複しての応募はできません。
当日は会場で身分証明書の提示が必要となる場合があります。
東京バーゲンマニア編集部