「びわこ大賞・Ｇ１」（２２日、びわこ）

追い風４メートル。Ｓが難しい中で優勝戦が行われたが、１号艇の上條暢嵩（３１）＝大阪・１１０期・Ａ１＝が、インからコンマ０８のＳを決めて圧逃した。Ｇ１戦は４月の住之江周年以来で今年２回目となるＶ５。通算では２９回目の優勝を飾った。２着には篠崎仁志（福岡）。激戦の３着争いは逆転で山田康二（佐賀）が入り決着した。

Ｆ（フライング）多発に加え、準優勝戦では３レースとも１号艇が勝てないという、大波乱のシリーズだったが、優勝戦１号艇を手にした上條は、この好機を逃さなかった。イン戦をしっかりとモノにし今年２度目のＧ１優勝を飾った。

進入は３対３の枠なり。「とにかくＳだけ。すごく難しい」と唯一の不安を抱えながらのスリットだったが、放ったＳはコンマ０８。そのまま１Ｍ先マイで押し切った。「完璧なターンでした。足はすごく仕上がっていたし、負けるとしたらＳだけと思っていたのでホッとしている」と満面の笑みを見せた。

今年は４月の住之江周年以来、２回目のＧ１制覇となり、賞金ランキングも８位まで浮上した。それでも浮かれることはなく「まだあるのでしっかりとＦをせずに最後まで走り切りたい。グランプリの２ｎｄ（獲得賞金上位６人）からの出場はみんなが目指すところ。ぼくも目指して行きたい」と残りのレースに集中し、最高の年末を迎えるために突き進んで行く。