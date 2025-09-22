NCT 127・YUTA、グローバル時代に緊急提言！「日本人のいいところは消したくない」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

9月18日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてNCT 127・YUTAと桜田通が出演した。

韓国人男性はストレートに感情を表現するという話題になった際YUTAが語った、対人関係における“日本人のいいところ”とは…。

【映像】NCT 127・YUTA、グローバル時代の対人関係に一石投じる

今回のテーマは「韓国男子に学ぶあざとテクニック」。韓国ドラマでも知られる通り、韓国人男性の女性への接し方や感情の表現の仕方は、日本人男性のそれとは異なる部分があるという。

MCの山里も「ちゃんと思ったことを表現するんだよね」とうなずくと、鈴木も「すごいストレートなイメージ」と韓国人男性の印象を語った。

これに対し、韓国の人気ボーイズグループのメンバーで韓国男子とも接する機会の多いYUTAが「ただ、すべてストレートに話すことがいいとされているこのグローバル社会に、物申したいですね」と異を唱える。

「僕もよく“今すぐ言ってよ”とか言われるんです」と明かしたYUTA。すぐに言葉にしないことが「それが悪いというか、なんか思ってること言わないよね、みたいに言われることがある」のだという。

YUTAは「でも、考える時間もあるし、今言うタイミングじゃないなって自分で思ってるときもある」と自分なりの考えがあってのことだとし、「そういう日本人思考なところもある。そこは日本人のいいところだと思うし、消したくない」と激白。

あらためて「すべて言いたいこと言っちゃえ、みたいなグローバル時代に物申したい」と言い切ると、YUTA自ら「NICE」ボタンを連打してスタジオの笑いを誘った。