センバツ甲子園につながる高校野球・秋の県大会 本戦は22日決勝が行われ、明桜が金足農業を下し17年ぶりの優勝を果たしました。



秋の県大会 本戦では3試合全てコールド勝ちの明桜と、夏に続いての県大会優勝を狙う金足農業の決勝。



この試合マウンドで魅せたのは明桜の背番号1、秋に入ってからすべての公式戦で先発している内村です。



金足農業は2回裏。



5番三浦がこの試合初めてのヒットを放ちます。





しかし、後続が内村のきれのある球に打ち取られ得点にはつながりません。3回と5回に1点ずつを奪った明桜。内村は攻撃でも力を発揮します。ノーアウト3塁1塁のチャンスでレフト前へタイムリーヒット。さらに1点を追加します。リードを広げられた金足農業は7回表。守備でチームを盛り立てます。しかし、攻撃がふるわず結果ヒットは2回の1本だけ。明桜が内村の完封で秋田第1代表の座を勝ち取りました。明桜は17年ぶりの秋の県大会優勝です。明桜 内村大晴選手「秋大会を通して自分含めて全員も一番ベストゲームだと思います」「秋田県内では戦えない県外の強豪がたくさんいると思うので自分たちの実力をどれだけ通用するかを試したいです」なお、決勝に先立って行われた第3代表決定戦では、4対1で秋田中央が能代松陽を制しました。明桜、金足農業、秋田中央が出場する東北大会は来月9日、岩手県で開幕します