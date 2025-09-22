L′Arc-en-Ciel、アニメ『BEYBLADE X』OP曲「YOU GOTTA RUN」全編英語詞ver.全世界配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

L’Arc-en-Cielの最新楽曲「YOU GOTTA RUN」 の全編英語詞による「YOU GOTTA RUN -English version-」が、9月30日より全世界で配信されることが決定した。

■アニメ『BEYBLADE X』OP楽曲として世界で話題の新曲

「YOU GOTTA RUN」がアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』の日本国内でのオープニングを彩ったのは記憶に新しいが、2025年春より、フィリピンを皮切りに、北米、南米、ヨーロッパにて「YOU GOTTA RUN -English version-」がオープニングテーマとなっているエピソードが放送され、一部アジア地域への放送も順次拡大中だ。

YouTubeでは「L’Arc-en-Ciel × BEYBLADE X 『YOU GOTTA RUN -English version-』Collaboration MV」も公開され、そのショートバージョンが各SNSにアップロードされるなど、本楽曲もまた、グローバルに展開する『BEYBLADE X』同様、世界各地へと響きわたっている。

「日本発のアニメを通じて、世界中の子どもから大人までが L’Arc-en-Ciel の新曲を同じ瞬間に耳にする」――世界的な人気を誇るバンドとアニメが結びつくことで生まれるグローバルな共鳴を楽しもう。

■リリース情報

2025.09.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「YOU GOTTA RUN -English version-」

