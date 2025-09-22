キティのかわいらしさを日常に。「ハローキティ×ユナイテッドアローズ」初のコラボアイテム予約受付中！

ユナイテッドアローズが展開する「ユナイテッドアローズ」は10月4日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」との初のコラボレーションアイテムを発売します。

■カーディガン、バッグ、チャームなど日常に寄り添うアイテム

同コラボレーションアイテムでは、チャーム、カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグの全4種を展開。発売に先駆けて、9月10日よりチャーム、カーディガン、トートバッグの予約受付を開始しました。

また、発売を記念して、10月18日にユナイテッドアローズ 横浜店にてハローキティのグリーティングイベントを開催します。

ハローキティは明るくて優しいキャラクターで、世界中の人々に愛され続けています。今回のコラボでは、ハローキティのかわいらしさはそのままに、ユナイテッドアローズの洗練されたデザインで日常に取り入れやすいアイテムを揃えました。

■コラボレーションアイテムについて

◇「カーディガン」28,930円



やわらかく肌触りの良いコットンとカシミヤの混紡素材にポリエステル糸をプレーティングしてハリを持たせた、通年使いやすい素材を使用。

70年代をイメージしたデザインのハローキティや様々なモチーフを刺繍の表現で散りばめたカーディガンは大好きなアイコンを大人っぽく取り入れることにこだわり、末永く愛用できる1枚を目指しました。

袖リブにあしらった刺繍入りのスリットや、ハローキティのアイコンのひとつであるリボンを彫刻した貝ボタンなど、さりげないテクニックをポイントにしています。

◇「ショルダーバッグ」14,900円

ハローキティのアイコンのひとつであるリボンをショルダーバッグにしました。

お出かけに必要なアイテムが収まる容量は確保しつつ、リボンのかわいらしいフォルムを活かしたミニサイズのバッグに仕上げています。ショルダーチェーンは取り外しができるので、ポーチやバッグインバッグとしても使えるアイテムです。

ハローキティとユナイテッドアローズのコラボレーションのためにデザインした「Hello UA」吹き出しモチーフのチャームがついています。

＊このアイテムの予約販売はありません。

◇「トートバッグ」11,000円

ハローキティ ×「Liberty Fabrics」の生地を使用したフラットトート。優雅な鳥たちのモチーフがレイアウトされた中に、お花とストロベリーに囲まれたハローキティと双子の妹のミミィが隠れています。

バッグ本体を折りたたんで内ポケットに仕舞うことのできるポケッタブル仕様。今回のコラボレーションのためにデザインした「Hello UA」吹き出しモチーフのチャームがついています。

◇「チャーム」3,300円

懐かしくかわいい70年代をイメージしたデザインのハローキティがユナイテッドアローズのショッパーからちょこんとお顔を覗かせている遊び心たっぷりのチャーム。

バッグに付けてハローキティと一緒にお出かけが楽しめるアイテム。ギフトにもおすすめです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

■コラボアイテム発売・予約の方法について

発売日・場所：2025年10月4日、ユナイテッドアローズ 全店舗、「ユナイテッドアローズ オンライン」などの各ECサイトにて発売

予約開始日・受付方法：2025年9月10日12時00分より、「ユナイテッドアローズ オンライン」にて予約受付中

◇ハローキティ グリーティングイベントを開催

コラボレーションを記念して、ユナイテッドアローズ 横浜店にてハローキティと写真が撮れるグリーディングイベントを開催。詳細は下記のニュースにて確認してください。

URL：https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/ua/15678

（エボル）