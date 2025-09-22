櫻坂46 四期生による新曲「Alter ego」の配信が決定！『新参者二〇二五』に向けて勢いつける

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」が9月26日に配信リリースされることが決定した。

■四期生による初のライブ「櫻坂46四期生 First Showcase」は全席即完

櫻坂46 四期生は、11月から乃木坂46 六期生と日向坂46 五期生とともに坂道の新規メンバーによるライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』を開催。これに向けて勢いをつける形となる。

櫻坂46 四期生は2025年4月に加入が発表されると、ひとりずつVlogという形でプロフィールや特技を披露し、大きな話題を呼びつづけた。

また、5月からはYouTubeにて“四期生ドキュメンタリー『櫻坂46 四期生物語 ーいま、わたしたちに、できることー』”と題して、全7話にかけて山中湖で行われた合宿を中心に、彼女たちの成長過程を追ったドキュメンタリー映像を公開。

さらに、6月に東京・有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ「櫻坂46四期生 First Showcase」は全席即完、そして櫻坂46の全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』では7月の東京ドーム公演とファイナルとなる京セラドーム大阪公演に出演し、四期生初の楽曲「死んだふり」の披露や、10thシングル「I want tomorrow to come」のパフォーマンスに現役メンバーと参加するなど、大きな活躍を見せた。

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Alter ego」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Unhappy birthday構文」

