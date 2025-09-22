「日経225ミニ」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限5010枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5010枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5010( 5010)
SBI証券 4924( 2230)
ソシエテジェネラル証券 1766( 1766)
楽天証券 2120( 752)
マネックス証券 528( 528)
松井証券 379( 379)
三菱UFJeスマート 432( 378)
ドイツ証券 189( 189)
フィリップ証券 96( 96)
日産証券 82( 82)
インタラクティブ証券 62( 62)
JPモルガン証券 40( 40)
バークレイズ証券 28( 28)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
フィリップ証券 16( 16)
SBI証券 76( 12)
ドイツ証券 11( 11)
マネックス証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 13( 5)
楽天証券 18( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 109481( 109481)
ソシエテジェネラル証券 60419( 60419)
SBI証券 72303( 30207)
松井証券 22303( 22303)
楽天証券 39158( 18728)
バークレイズ証券 13174( 13174)
サスケハナ・ホンコン 9266( 9266)
日産証券 4605( 4605)
マネックス証券 4350( 4350)
三菱UFJeスマート 8303( 4213)
ビーオブエー証券 3184( 3184)
ゴールドマン証券 2587( 2551)
JPモルガン証券 1418( 1418)
モルガンMUFG証券 1379( 1379)
フィリップ証券 1269( 1269)
野村証券 620( 620)
インタラクティブ証券 394( 394)
ドイツ証券 384( 384)
大和証券 360( 360)
BNPパリバ証券 355( 355)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース