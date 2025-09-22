目黒蓮、さわやかな空港スタイルで成田空港に登場！フェンディの春夏コレクションに参加するためイタリアへ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フェンディ（FENDI）のブランドアンバサダーを務める目黒蓮（Snow Man）が9月22日、イタリア・ミラノで開催される『フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』に参加するため、千葉・成田国際空港にフェンディのアイテムを纏って姿を見せた。

■『フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』に参加

目黒は、『フェンディ 2025-26年秋冬コレクション』より、「フェンディ オプティカル（FENDI Optical）」モチーフが施されたTシャツ、カシミアのフード付きスウェット、オーバーダイを施したグレーのデニムパンツを着用し、足元には新色の「フェンディ フォース（Fendi Force）」スニーカーを合わせた、リラックスしたフェンディのトータルコーディネートを披露。

アクセサリーは、「FF キューブ（FF Cube）」をあしらったネックレスとブレスレット、リング、「フェンディ スフィア（FENDI Sphera）」ブレスレットを着用。

さらに、フェンディのアイコンバッグ「バゲット（Baguette）」を持った、愛らしい「フェンディ ファーレット（FENDI Furette）」チャームとダンプリングモチーフのチャームをつけた、新作の「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」バッグを手に持ち、スーツケースとともに彼らしいさわやかな空港スタイルを完成させた。

『フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション』は、9月24日14時（イタリア現地時間）、FENDI MILAN SHOWROOMにて発表される。

さらに、ショー開催当日の9月24日にはフェンディジャパン公式Xアカウント（@FENDI_JAPAN）を目黒蓮が1日ジャック。ショー当日の模様をリアルタイムに近いタイミングで目黒蓮の感想ととも届ける。

