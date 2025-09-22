「TOPIX先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7848枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7848枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7848( 7848)
ソシエテジェネラル証券 6909( 5007)
バークレイズ証券 1548( 1548)
モルガンMUFG証券 1520( 1520)
ゴールドマン証券 1092( 1068)
JPモルガン証券 975( 975)
ビーオブエー証券 832( 832)
サスケハナ・ホンコン 324( 324)
UBS証券 322( 322)
ドイツ証券 198( 198)
SBI証券 222( 192)
BNPパリバ証券 310( 178)
シティグループ証券 5238( 156)
日産証券 140( 140)
野村証券 114( 114)
インタラクティブ証券 70( 70)
みずほ証券 166( 34)
三菱UFJeスマート 25( 21)
山和証券 13( 13)
HSBC証券 10( 10)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
バークレイズ証券 18( 18)
日産証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース