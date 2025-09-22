「どこよりも高見え」「着心地も良き！」【しまむら】マニアの「2色買いアイテム」

プチプラでも上品さをキープしたい、大人世代の着こなし。【しまむら】のアイテムなら気兼ねなく取り入れられて、高見えも狙えるかも。今回紹介するのは、マニアも思わず2色買いした注目アイテム。今季のワードローブに悩んでいる人は、ぜひチェックしてみて。

主役級の存在感があるキャミ

【しまむら】「ペプラム2WAYキャミ」\1,639（税込）

ふんわり広がるペプラムシルエットが魅力のキャミ。大胆に布を使った動きのあるデザインと、フィット & フレアなシルエットで女性らしいラインを引き立ててくれそう。Tシャツやタートルネックトップスなどにレイヤードしやすく、季節の変わり目にもおすすめ。@38ka_hさんは「ニット素材で、めちゃくちゃ伸びるので着心地も良き」とコメント。黒とグレーを2色買いしたそう。

楽ちんなのにきれい見えするパンツ

【しまむら】「SH ＊ TRPUタックWD62」\1,639（税込）

スウェット素材ながらもカジュアルになりすぎないパンツ。センタープリーツもポイントで、きれいめコーデのハズシとしてもおすすめです。@h_n_l_28さんは「どこよりも高見え」と絶賛。この価格なら、ブラウンとグレーの2色買いも納得かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@38ka_h様、@h_n_l_28様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M