「日経225先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6781枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6781枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6781( 6512)
ソシエテジェネラル証券 3178( 3178)
バークレイズ証券 1054( 1054)
サスケハナ・ホンコン 895( 895)
SBI証券 1719( 881)
松井証券 547( 547)
JPモルガン証券 529( 511)
野村証券 445( 427)
ゴールドマン証券 665( 388)
楽天証券 611( 329)
日産証券 326( 326)
ビーオブエー証券 228( 228)
インタラクティブ証券 130( 130)
モルガンMUFG証券 145( 107)
マネックス証券 83( 83)
三菱UFJeスマート 127( 79)
みずほ証券 172( 72)
UBS証券 205( 71)
フィリップ証券 71( 71)
岩井コスモ証券 50( 50)
BNPパリバ証券 46( 0)
大和証券 14( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227( 25)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 202( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース